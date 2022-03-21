投資維持熱絡 前2月僑外投資金額翻倍增

經濟部投審會今 (21) 日公布 2 月僑外投資統計，雖然投資件數達約 300 件，年減 21.47%，但金額在丹麥商加碼增資彰芳離岸風場、日商日立投資取得永大 (1507-TW) 股權等大型投資案挹注下，金額年增 100.91%，達 17.55 億元 (約新台幣 526.76 億元)，顯示台灣投資環境仍維持熱絡。

投審會說明，1 月僑外投資金額大增，主因是核准丹麥商 CI II CHANGFANG K/S 等以約 105.63 億元，對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場，此外，也核准日商日立製作所 (HITACHI, LTD.) 以約 246.73 億元取得永大約 3.79 億股等。

陸資來台投資方面，投審會前 2 月共核准 9 件，年增 80%，不過金額因去年比較基期高年減 56%，達約 582.7 萬美元 (約新台幣 1.74 億元)，前 2 月核准新南向國家來台投資則有 66 件，年減 12%，金額則較去年增加 5.21%，達 1.36 億美元 (約新台幣 41.02 億元)。

對外投資方面，投審會前 2 月共核准 80 件，年增 50.94%，不過金額減少約 22.13%，達 7.41 億美元 (約新台幣 222.55 億元)，核准新南向國家投資件數則達 23 件、年增 35.29%，金額年減 72.4%，達約 2.1 億美元 (約新台幣 63.93 億元)。

對中國大陸投資則呈現件數、金額雙增，投審會前 2 月共核准 74 件，件數較去年同期增加 17.46%，金額也同步成長 10.59%，達約 4.68 億美元 (約新台幣 140.52 億元)。