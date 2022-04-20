群益權證小教室：基本面 產業選股-金融業

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天就要來教大家如何挑選好權證！

權民最大網左方列表的「進階選股」功能

近期金融產業受到烏俄戰爭、油價走揚、美國聯準會升息、新台幣貶值等因素影響而劇烈震盪，投資人如看好金融股標的之後有望在利空因素出盡後價格上揚，可在盤後搜尋的「基本面」，篩選「產業選股 - 金融」。

以 2022/4/19 盤後資料為例，篩選結果前 10 個選項分別為 王道銀行 (2897-TW)、永豐金 (2890-TW)、遠東銀 (2845-TW)、台中銀 (2812-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、臺企銀 (2834-TW)、國票金 (2889-TW)、華南金 (2880-TW)、開發金 (2883-TW)。

若以開發金 (2883-TW) 為例，點擊搜尋結果的標的名稱後，下方將會呈現連結標的之群益精選權證。

群益精選權證中，包括 開發金群益 18 購 02 (062121)、開發金群益 18 購 03 (062503)、開發金群益 18 購 01 (060433)、開發金群益 19 購 01 (052259)，皆為剩餘天數 90 天以上、價內外程度在價內 5%~ 價外 20% 之間、買賣價差小於合適價差，而且買賣價無價差、單量百張以上造市積極，都是報價最優、條件最佳的開發金認購權證。

希望今天的教學有助於投資人在盤中挑選到心儀的權證，然後就可以直接透過權民最大網下單唷！