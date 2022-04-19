外資終結連三賣 搶進航運族群、回補晶圓雙雄

台股今 (19) 日在電子、航運股領軍下，終場上漲 94.53 點，收在 16993.4 點，雖然未能站回萬七，但三大法人同步站在買方，合計買超 37.01 億元，外資更終結連三賣，大舉加碼航運族群，其中以航空雙雄最獲青睞，並回頭買超晶圓雙雄，反觀新光金 (2888-TW) 則續遭外資提款，今日賣超 21121 張居冠。

期貨方面，外資今日加碼 302 口空單，空單未平倉口數增加至 7354 口，投信則減少 305 口空單，空單未平倉口數達 6093 張，自營商則加碼 43 口多單，累積多單未平倉口數達 11751 張。

外資今日終結連三賣，回頭買超台股 21.22 億元，前十大買超有六檔航運股，其中，大買華航 (2610-TW)64804 張居冠，長榮、長榮航也各有 13392、8872 張分居二、三名，陽明、裕民、四維航同樣入列前十大買超，其他還有金寶、中信金、永豐金等，此外，外資今也回頭加碼晶圓雙雄聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW) 各 4483、1069 張。

賣超方面，外資調節多檔金融股、電子權值股指標，以新光金 21121 張最多，仁寶、台企銀也各有 16213、11764 張，均破萬張，連日攻上漲停的華新也遭外資逢高調節 8236 張，其他還有東鹼、群創、元大金、台新金、鴻海、宏碁等。

投信操作方面，今日與外資聯手加碼華航、長榮航各 8120 張、1160 張，太陽能模組廠元晶、綠電概念股華新也分別有 3143 張、3085 張，其他則依序為仁寶、裕民、慧洋 - KY、元太、中興電、奇鋐、華通等。

投資則大舉調節晶豪科 4259 張最多，強茂 3431 張居次，聯電、中鴻也各有 2217 張、1094 張，其他還有台橡、光罩、景碩、新光鋼、晶宏、華邦電等。