三國銀驚傳踩雷！中國補教界爆6500萬美元授信違約

中國信託銀行今 (19) 日驚傳踩到中國補教界授信地雷，銀行局副局長林志吉表示，我國有 3 家國銀參與中國瑞思教育的 6500 萬美元聯貸案，但是該案於去年 12 月已與聯貸主辦行達成和解協議，並已提列呆帳，但是，中信銀損失並沒有如傳聞中的 5500 萬美元那麼多。

今日市場傳聞中國信託銀行和瑞思機構所簽訂的授信合約，整個授信部位達 8000 萬美元，其中，6500 萬美元為定期貸款，另外的 1500 萬美元則為循環貸款，現在中信銀只能拿回其中的 1000 萬美元的定期貸款，中信銀的放款損失將可能高達 5500 萬美元。

不過林志吉下午澄清，該補教機構「瑞思教育」去年 8 月出現違約，聯貸行與管理銀行展開債務協商，去年 11 月並發出加速到期與執行通知，中國信託當時也有向金管會通報重大偶發，參貸銀行已陸續提列呆帳，並取消借款人的存款，並啟動債權保全措施。

林志吉表示，8000 萬美元中，只有 6500 萬元聯貸需要債務協商，另一筆循環的 1500 萬元並沒有動用。總計有三家國內銀行參加 6500 萬美元聯貸案，有 OBU 也有國內分行來承做。

林志吉進一步指出，我國銀對此案只有聯貸授信，並沒有其他的自貸案，此筆授信沒有擔保品，只有保證人，瑞思與聯貸行去年 12 月已達成協議，已經沒有債權、債務關係，不過，和解並不代表沒有損失，但因為有追回一部分，所以也不是全額損失，還是有追回一部份。