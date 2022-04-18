〈金管會備詢〉國泰世華蝦皮聯名卡疑涉中資 黃天牧將查國安、個資問題

立委郭國文今 (18) 日在財委會上質詢，蝦皮支付有中資疑慮，但國泰世華銀又跟蝦皮合發聯名卡，質疑聯名卡把資料授權給蝦皮時，恐有「客戶資料被賣掉」之虞，金管會主委黃天牧允諾，會去了解此聯名卡是否有國安問題及客戶個資維護的情況。

郭國文表示，蝦皮購物在國內為搶市占率，蝦皮店到店瘋狂展店，成交手續費又漲價，讓小賣家跳腳。但是之前蝦皮是因為有中資的疑慮，所以遭投審會駁回增資申請，就換樂購蝦皮處理金流，只因首季每日平均處理支付超過 10 億元但未達 20 億元，就不必來申請營業執照，可以繼續營業。加上蝦皮正在洽一家銀行作電支，質疑此方式是否是讓蝦皮落地合法？

郭國文還指出，國泰世華銀有發蝦皮聯名卡，依信用卡業務機構管理辦法第 28 條，授權聯名卡業者可取得客戶資訊，也就是說，持卡人資料在授權刷卡時流給蝦皮，恐有「客戶資料被賣掉」之虞，建議應有金融國安條例，限制金融機構與具中資疑慮的機構合作。

黃天牧表示，金管會會同意讓蝦皮換個支付業者，主要是考慮很多年輕人透過蝦皮網購，擔心影響民眾權益下，所以蝦皮暫時轉洽樂購蝦皮接手，但但代理收付金額終究會超過 20 億元，所以請蝦皮去洽一家經營電支的銀行來承做金流，但因為涉及修約，可能得等到明年。

黃天牧指出，金管會上周已經約談這家銀行，證實有此事，讓銀行接手蝦皮的金流，可以讓大家有個保障，這段時間仍會持續注意樂購蝦皮的交易量。

至於中資疑慮，黃天牧表示，若有哪些團體或單位認為蝦皮是中資就要提出證據，但現在沒有證據證明他是中資，公務員作事必須依法，若只是疑慮是中資就限制，作法好像會受質疑，黃天牧建議可問經濟部意見，若經濟部支持限制金融機構跟具中資疑慮者合作，就朝此方向運作。

對此，經濟部商業司表示，當初是蝦皮支付自己撤件，投審會並沒有作成是中資的決議。不過，黃天牧仍允諾，還是會關心國泰世華銀蝦皮聯名卡，了解一下是否涉及國安問題及個資維護情況如何。

