穩懋Q1營收55.63億元季減逾2成 符合預期

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (8) 日公告 3 月營收，單月營收達 18.48 億元，月增 3.25%、年減 7.08%，反映傳統產業淡季，單季營收達 55.63 億元，季減 21.5%、年減 7.3%，符合預期，但仍創下近 11 季低點。

首季是傳統砷化鎵產業淡季，穩懋先前指出，考量晶圓廠陸續歲修保養影響，首季營收估將季減 21-23%、毛利率則介於 34-36%，不過受近期中國智慧型手機動能下滑等影響，穩懋坦言，4、5 月需求較預期弱，連帶近期產能利用率也不如預期提升，預期毛利率將同步承壓。

展望全年，穩懋仍看好 5G、Wi-Fi、衛星、3D 感測等產業應用都會有不錯的成長，同時因應建廠、擴產需求，估今年資本支出將達 120 億元，主要用於南科路竹廠土建、桃園三廠擴產，其中，桃園三廠新產能預計下半年開出、南科新廠則預計 2023 年底、2024 年初完工投產。

另一方面，英特磊 IET-KY(4971-TW) 今日也公布 3 月營收達 7800 萬元，月增 13.3%、年增 54.9%，累計首季營收達 2.2 億元，季減 2.8%、年增 44.8%，營運穩健成長，英特磊預期，隨著匯率回升，預期對以台幣計算的營收也將有正面助益。

展望全年，英特磊看好今年磷化銦 (InP)、砷化鎵 (GaAs)、銻化鎵 (GaSb)、氮化鎵 (GaN) 等四大產品線都將保持成長，認為上半年營運將維持去年第三季、第四季高檔，下半年也樂觀，全年營收估將年增 10-20%，毛利率則落在 35-40%，並以上緣為目標。