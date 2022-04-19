【Wen姐筆記】17000城池攻防  多頭待匯市止貶 鳴槍反攻

台股昨日的 17000 點城池保衛戰，雖然護國神積台積電試圖穩盤，但是新台幣匯率卻軟腳，不僅未能守住 29 元關卡，甚至往 29.2 元續貶，外資應聲再度賣超 104 億元，收盤再度失守 17000 點，不過昨日的成交量能縮至 2316 億元，觀望氣氛濃厚。短線強弱分界為 17077 點。關鍵點位為 16888、16947 與 17123 點。

多方今日仍有機會再次進行 17000 點城池攻防，不過得先守穩 16900 點，16900 點兩端哨站為 16919 與 16888 點，如能守穩 16947 點，17000 點與兩端哨站 16988 與 17026 點，為多方必須收復的第一目標。才能續往續往 17047 與 17100 點北上，

17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，多方可進行以時間換空間策略，伺機北上反攻。如能收復 17153 與 17200 點城池，17200 點兩端哨站為 17188 與 17222 點，這波空襲警報才可暫時解除。

但如 16888 點未能收復，測底破底警報仍未解除。，需提防回測 16848 至 16800 點城池，16800 點兩端哨站為 16826 與 16777 點，如再棄守，不僅反攻 17000 點時間恐得拉長，也得留意空軍持續往南追擊。

台股短線上走勢除了緊跟國際股市亦步亦趨，新台幣匯率更是成為外資動向指標。新台幣匯率如能止貶，外資調節賣壓才可望減緩，如新台幣匯率能再度見到 28 字頭，外資甚至可能轉為回補部位。總之，在台指期結算前，仍得留意量增後短線波動擴大。而三日不破低與收復五日均線，仍是盤勢能否展開反彈的觀察重點。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)