災保法勞動節上路 每日最低保費僅1.7元

《勞工職業災害保險及保護法》將於五一勞動節正式上路，新法藉由整合並增進職業災害保障相關規範，以有效落實災前預防、災害補償及災後重建，平均一天保費最低只要 1.7 元，雇主若未依規定加保，將可處 2-10 萬元罰鍰。

勞動部表示，新法為加強保障勞工工作安全，擴大納保範圍，凡是已辦理登記的事業單位，不論僱用勞工人數，全部強制納保，包括公司登記或商業登記之事業單位、領有執業證照的律師及會計師、辦理稅籍登記之雇主，以及依法核發聘僱許可的外籍家事移工雇主等，都應依規定為所僱員工辦理參加職業災害保險。

勞動部指出，保險效力自到職日生效，勞工有給付保障，雇主若未依規定辦理加保，將處 2 萬至 10 萬元的罰鍰、公布單位名稱及負責人姓名，並就勞工所領取的保險給付金額，向雇主追繳。

考量現今社會勞動型態日趨多元，從事非典型勞動人口漸增，為提供其工作安全保障，新法還定有補充性加保措施，明定臨時或短暫受僱於非屬登記有案事業單位的勞工，以及如平台外送員等實際從事勞動人員，得透過勞保局網站及便利商店多媒體事務機等方式，線上辦理加保。

此外，基於職業工會協助會員辦理勞工保險之經驗，對於不諳電腦操作者，也可至勞保局指定之職業工會辦理，藉由暢通多元加保管道，讓在第一線工作的勞動者，都能獲得職業災害保險的保障。

關於保費方面，特別加保對象的職災費率為 0.2%，若以基本工資 25250 元來計算，一個月保費約為 51 元，平均一天保費僅 1.7 元，若以 45800 元來計算，一個月保費約為 91.6 元，平均一天保費也只要 3 元。