亨泰光兩岸出貨喊衝 全年營收將續創新高

隱形眼鏡廠亨泰光 (6747-TW) 看準亞洲近視人口持續增加，加上中國強化衛生政策，兩岸出貨量同步看增，除了啟動擴產計畫外，預期今年營收、獲利將持續創高，法人估，全年營收有望年增 3 成、衝破 8 億元。

中國市場方面，亨泰光透過昊海生科布局市場，並簽訂 myOK 角膜塑型片銷售合約，昊海將依合約每年向亨泰光下單。亨泰光表示，去年有 2 萬片遞延至今年出貨，加上保底訂單量 7 萬片，目標今年將出貨 9 萬片，其中首季已交貨 2.5 萬片。

亨泰光在中國共有兩張許可證、市占率約 15%，看準中國官方近期有意增加角膜塑型片許可證數量，將爭取第三張認證並搶攻平價商機，拓展二到四線城市。

台灣部分，亨泰光受惠角膜塑型片配戴滲透率持續提升，市占率也攀升至 50% 以上，今年營運重線擺在拓展眼科診所，以及推廣近視防控，期望合作的眼科診所能較目前的 200-300 家再進一步提升。

隨著兩岸出貨量持續增加，亨泰光也啟動擴產計畫，採購第二條自動化生產線，預計 7 月中裝機、第四季完成設備驗收與試產，初估產能約可達 45 萬片、明年總產能將提升至 60 萬片。

除了台灣、中國市場外，亨泰光也積極往其他亞洲地區發展，包括韓國、紐澳、東南亞市場等，其中，韓國去年已取得認證並談好授權廠商，預計首年目標出貨 6000 多片。

亨泰光 3 月營收 0.807 億元，月增 36.2%、年增 2.43%；第一季營收 1.99 億元，年增 21.4%。