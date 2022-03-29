勞工災保法5月上路 月投保薪資上限72800元 逾272萬人受影響

《勞工職業災害保險及保護法》將於今年 5 月 1 日正式上路，勞動部勞保局今 (29) 日指出，災保法月投保薪資上限訂為 72800 元，下限訂同基本工資 (25250 元)，且雇主職保的投保薪資應為最高級距，為簡政便民，勞保局將主動逕行調整 3 種投保對象投保薪資，影響近 272.5 萬人，投保單位無須另行申報。

勞保局表示，為簡化申報作業，已配合修正多項合一的勞、就、職、健保申報書表，投保單位申報新進勞工加保時，依勞工的實際月薪資總額填報，勞保局將分別依「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職災保險投保薪資分級表」規定，將勞工的勞 (就) 保及職保的投保薪資自動歸級至正確等級。

舉例來說，勞工每月薪資為 72000 元，投保單位於申報其加保時，應按其實際薪資 72000 元填報，其勞 (就) 保投保薪資級距將自動歸級為 45800 元，職保將歸級為 72800 元。

勞保局將於 5 月 1 日主動辦理職保月投保薪資逕調作業，針對勞 (就) 保被保險人月投保薪資低於基本工資者，逕予調整職保的月投保薪資為基本工資等級，影響約 63 萬人。

勞 (就) 保月投保薪資為 45800 元之受僱勞工及委任經理人，則比對勞退月提繳工資逕予調高，最高調整至 72800 元，影響約 189 萬人。勞保月投保薪資為 45800 元的雇主，逕予調整職保的月投保薪資為 72800 元，約有 20.5 萬人。

勞保局提醒，適用舊制勞工退休金者或無提繳勞工退休金者，如月薪資總額高於 45800 元，請單位於今年 4 月自行申報其職保投保薪資調整，以保障員工權益，並避免雇主受罰。