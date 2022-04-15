〈台股盤中〉台積電領電子股壓盤 重挫逾200點回測萬七

台積電股價表現皆不佳，拖累台股今 (15) 日走勢，權值股普遍走弱，電子股也一片綠油油，台幣也再度面臨貶值壓力，外資恐續匯出，盤面由生技、綠電相關族群撐盤，指數盤中回測萬七大關，跌逾 200 點，成交量預估量縮達 2500 多億元。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 法說會行情失靈，盤中下跌 1.57%，鴻海 (2317-TW) 則在平盤附近游走，聯發科 (2454-TW) 持續受手機市場疲軟影響，下挫逾 2%，幾乎回吐本周漲幅，台塑四寶、金控雙雄則維持平盤表現。

盤面上電子股普遍承受賣壓，成交量降到 4 成，航運、金融合計近 3 成，其中航運股再度吸引人氣，慧洋 - KY 大漲近 7%、四維航、裕民都有 4% 漲幅；而近期資金避風港的金融股今日表現平平，國泰金 (2882-TW) 、開發金與華南金皆下跌超過 1%。

高價股則陷入明顯賣壓，AES 大跌 8%，力守千元關卡，矽力、譜瑞重挫逾 6%，股王信驊、力旺皆下跌 3% 以上，大立光下跌 2%。

今日盤面強勢族群仍是生技股，受到國內疫情持續蔓延影響，快篩檢測族群全面大漲，雃博、瑞基、寶齡富錦皆直攻漲停，綠電股也強勢，除了上緯投控漲停外，世紀鋼也上漲逾 6%，元晶、茂迪都漲超過 3%。

展望台股後市，近期中國疫情持續蔓延，清零政策導致供應鏈、消費端停擺，電子業受到總體不確定性因素影響，後市市況不明，升息環境下量能恐受限，短期走勢恐不利多頭表現。