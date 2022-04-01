搶觀影商機 銀行信用卡祭促刷優惠拚戰

搶觀影商機，銀行信用卡祭出刷卡購票優惠搶客，透過與指定影城或訂票平台合作推出促刷優惠，平常日刷卡購票最低可達 6 折，假日也有 67 折優惠，民眾可根據消費習慣挑選適合自己的卡省荷包。

如果對於影城品牌沒有特別偏好者，建議可選兆豐銀行的信用卡，當月刷卡滿 3000 元，次月就可以獲得電影票 67 折券 2 張，卡友透過「EZ 訂」網站訂票，不分平假日都可在全台 41 家電影院享受優惠，包括威秀、新光、in89 等皆適用。

舉例來說，以一張 330 元全票為例，刷兆豐卡優惠買 2 張票、現折 67 折後相當於可直接省下 218 元。

部分銀行則是選擇與單一戲院合作，以電影院龍頭威秀影城來說，目前合作影城就有三家，包括花旗銀行、台新銀行與新加入的滙豐銀行，其中花旗銀行的饗樂生活卡在威秀影城可享假日 83 折、平日 6 折優惠。

台新銀行的鈦金、御璽與晶緻卡，可享平日購票全票 7 折，但每卡每日購票張數以 4 張為限。

滙豐銀行今 (1) 日起到明 (2023) 年 3 月 31 日止，攜手威秀影城推出刷卡購票平日 7 折的優惠，新卡友還可享票價加碼現金回饋 50%。

滙豐銀行表示，持滙豐信用卡於威秀影城自動取購票機或官網或官方 App 購票，即享平日週一至週四全票 7 折優惠，還可以新台幣 35 元的超值價格加購小爆米花 + 中杯可樂套餐。

另外，在國賓刷華銀信用卡可享優待票價 92 折、透過行動支付則可享 7 折優惠；中信的秀泰聯名卡則提供秀泰影城假日 8 折、平日 6 折的購票折扣。