外資轉賣大砍新光金 航空雙雄獲內外資同步加碼

台股今 (14) 日受金融族群重挫拖累，終場收今日最低點 17245.65 點，下跌 56 點，三大法人合計賣超 4.23 億元，外資繼昨日大買百億元後，今日反手調節 8.72 億元，大砍新光金，反觀航空雙雄長榮航、華航則獲內外資青睞，合計加碼逾 8.5 萬張。

期貨方面，外資今日加碼 1914 口空單，空單未平倉口數增至 5174 口，投信則減碼 197 口空單，空單未平倉口數來到 5728 口，自營商則加碼 963 口多單，多單未平倉口數來到 13486 口。

外資昨日回頭買超台股百億元後，今日又反手賣超 8.72 億元，大砍新光金 21457 張居冠，仁寶、開發金也各有 10855、10600 張，均破萬張，其他依序為陽明、台企銀、旺宏、東鹼、燁輝、廣達、彰銀等，主要調節金融類股、筆電代工族群。

買超方面，外資鎖定航空、原物料族群加碼，買超長榮航 48634 張居冠，華航也在前十名，買超 22251 張，鋼鐵股大成鋼、不鏽鋼大廠華新也各有 26495、14803 張，玉山金同樣獲外資加碼 11364 張，其他還有兆豐金、中鋼、致伸、長興、金寶等。

投信則連二買，今日買超 15.65 億元，與外資同步加碼航空、原物料族群，加碼長榮航 10814 張，其次則為華通 7844 張，大成鋼、華新也各有 5609、5080 張，其他依序為華航、榮剛、新光鋼、元晶、元太、新唐等。

賣超方面，投信調節華邦電 15078 張居冠，合晶也有 4983 張居次，千張之上的還有中信金、玉山金、晶焱、聯電、智原等。