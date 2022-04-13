鉅亨美股雷達：美將公布PPI數據 特斯拉上海廠恐停工至5月中旬

美股重要看點：

美今日將公布 PPI 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.721%，美股期貨週三 (13 日) 上揚，道瓊期貨漲 0.43%，標普 500 期貨漲 0.56%，那斯達克 100 期貨漲 0.74%。

3 月生產者物價指數 (PPI) 是衡量通貨膨脹的另一項指標，將於美東時間周三上午 8:30 公布。

受俄烏戰爭影響，油價與其他大宗商品價格上漲，上月最終需求生產者物價指數（PPI）年增率達 10%，雖符合市場預期，但高於上月的 9.7%，同時也首次飆升至兩位數，市場認為 PPI 將近一步走高，料 3 月 PPI 年增率升至 10.6%。

美國勞工部周二 (12 日) 公布，3 月未季調消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大增 8.5%，略高於市場預期的 8.4%，改寫 1981 年 12 月以來最大增幅，替聯準會 (Fed) 下月可能升息 2 碼的預期鋪平道路。

Fed 理事、副主席提名人布蘭納德 (Lael Brainard) 周二表示，Fed 的首要任務是降低通膨，將透過「迅速」升息，使飆升的通膨回到 2% 的目標，並稱有關縮減資產負債表的決定最快可能在 5 月做出，6 月開始進行。

俄烏戰爭也仍然是焦點，英國情報部門表示，俄羅斯軍隊正準備在烏克蘭東部進行擴大控制的大規模、更集中的行動。

俄羅斯總統普丁週二指責烏克蘭脫離伊斯坦堡協議，讓兩國談判進入「死胡同」，他預期，俄國將會在這場衝突中取得勝利，西方各國孤立俄國的企圖終將失敗。

美國總統拜登周二升高對俄羅斯總統普丁的譴責，以「種族滅絕」(genecide) 指控俄國。目前西方正在調查，俄羅斯是否在烏克蘭東南部港口城市馬立波 (Mariupol) 使用化學武器，但確認真相並不容易。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月 PPI 年增率 (%)，預估 10.6，前值 10

美國 3 月核心 PPI 年增率 (%)，預估 8.4，前值 8.4

重要個股動態：

中國封城正打亂蘋果新品出貨節奏，天風國際證券分析師郭明錤週二 (12 日) 推文表示，廣達停工將嚴重影響蘋果 MacBook 出貨。

郭明錤提到，廣達 (2382-TW) 幾乎是蘋果 MacBook 的唯一代工廠，因此在蘋果 (AAPL-US) 主要產品線中，蘋果 MacBook 因廣達停工期間受到的影響最大。

TrendForce 指出，人力配置、物流和運輸問題正讓製造廠商依賴現有庫存，勉強維持產線運行，即便解封，出貨量和材料需求激增，也可能使中國海關當局陷入困境，造成潛在的交貨延誤。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Meta 公司 (前名臉書) 先前曾批評蘋果對 App Store 收取 30% 高額傭金，但如今竟對「Horizo​​n Worlds」虛擬內容創作者收取近 50% 佣金。

《The Verge》報導，Meta 雖然檯面上向「Horizon Worlds」創作者收取 25% 佣金，但事實上 Meta 此前已先透過 Quest Store 平台收取 30% 佣金。

Meta 的 Horizon 副總裁 Vivek Sharma 表示：「這是市場上相當有競爭力的價格，我相信其他平台也能分得一杯羹。」

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

調研機構 GLJ Research 分析師 Gordon Johnson 在一份報告中指出，特斯拉上海廠恐怕要停產至 5 月中旬，並且要到今年第三季才有望全面復工。

報告指出，由於特斯拉上海廠並非關鍵工廠，不是食品、藥品和軍事工廠，員工又來自多個地區，目前仍被嚴格禁止。因此，該廠重新開放的優先順序可能會排得比較後面，即便是開放後也將會是分區讓部分員工逐步復工。

報告也指出，特斯拉每停工一天，就會需要 2 至 3 天才能恢復原先的產能。若是中國當局在 6 月能夠實現「清零」目標，那特斯拉至少要到第三季才有望恢復至原先的生產力，恐怕將對今年第二季業績造成衝擊。