台亞去年純益8.29億元 每股賺2.11元創掛牌以來新高

感測元件大廠台亞半導體 (原名：光磊)(2340-TW) 今 (23) 日公告公布去年第四季財報，純益 1.28 億元，季減 47.3%，年減 1.5%，每股純益 0.33 元，全年稅後純益 8.29 億元，年增 71.3%，每股純益 2.11 元，創掛牌以來新高。

台亞去年第四季營收 13.66 億元，季減 24.5%，年減 1.2%，毛利率 30.3%，季減 3.72 個百分點，年減 1.42 個百分點，營益率 12.74%，季減 5.76 個百分點，年減 0.06 個百分點；純益 1.28 億元，季減 47.3%，年減 1.5%，每股純益 0.33 元。

台亞去年營收 61.43 億元，年增 9.9% ，毛利率 32.17%，年增 2.77 個百分點，營益率 16.44%，年增 4.1 個百分點，稅後純益 8.29 億元，年增 71.3%，每股純益 2.11 元。

台亞成立 100% 持股轉投資子公司積亞半導體，引進大股東日亞化化合物半導體技術，正式跨入化合物半導體市場，相關產品已完成驗證並出貨，但營收占比仍不高。

為因應市場需求成長，台亞將投入 8 億元擴產高階產品，包括高性能光耦元件、長波長 VCSEL/LED、與長波長 PD 等，新產能預計將從今年上半年開始拉升。