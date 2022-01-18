上市公司去年前3季東協大賺逾230億 海運三雄貢獻近半

2021 年東協國家雖飽受 COVID-19 疫情肆虐，不過據 CRIF 中華徵信所統計，全體上市公司 2021 年前 3 季在東協 10 國認列投資收益大賺超過 2300 億元，其中光是海運三雄萬海、長榮海及陽明就貢獻高達 1100 億元居冠。

CRIF 中華徵信所推估，2021 年全體上市公司（含 KY 股）全年在東協 10 國認列轉投資收益超過 3100 億元、估達 3117 億元，不僅創歷史新高，也較 2020 年認列收益 951 億元成長 228％。

CRIF 中華徵信所進一步指出，統計全體上市公司 2021 年前 3 季在東協 10 國共投資 1151 家轉投資事業，認列投資收益就高達 2347.09 億元，較 2020 年同期的認列投資收益 610.24 億元，大幅成長 284.62％，其中，最大關鍵在於海運三雄萬海、長榮海及陽明各有一家子公司出現獲利爆發性成長，三家公司合計認列投資收益高達 1083.94 億元。

其中 Wan Hai Lines (Singapore) Pte Ltd、陽明（新加坡）私人有限公司在 2020 年同期投資收益各僅 22.83 億元、0.65 億元，而長榮旗下的 Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. 則是 2021 年 6 月才新成立的新子公司，CRIF 中華徵信所推估這三家公司在第 4 季合計仍可貢獻 360 億元的投資收益。

此外，聯發科旗下的 MediaTek Singapore Pte. Ltd. 貢獻約 110 億元投資收益，加上其他上市公司東協子公司在第 4 季合計則也可再貢獻約 300 億元投資收益，因此估計全體上市公司 2021 年來自東協 10 國的投資收益可望創下 3117 億元的歷史新高。

不過，雖然全體上市公司 2021 年前 3 季認列東協投資收益高達 2347.09 億元，但在所投資的 1151 家公司中有獲利的公司只有 420 家，虧損公司為 335 家；另外有 396 家公司認列投資收益為零，可能因其投資收益已併入上一層投資公司，或少於千元所致，因此這 420 家構成東協獲利的主要來源。

CRIF 中華徵信所進一步分析指出，統計全體上市公司 2021 年前 3 季來自東協各國的投資收益中來自新加坡的投資收益就高達 2024.90 億元之多，占整體東協投資收益的 86%，新加坡不僅是上市公司在東協的資金中心，也是重要的製造服務及轉運中心，其地位穩固。

其次，來自馬來西亞的投資收益也超過 180 億元，越南、泰國及柬埔寨則各自貢獻 72.11 億元、52.83 億元及 11.66 億元，貢獻度排名第 3 名至第 5 名。投資虧損擴大的是緬甸和竂國，另外汶萊則是投資收益衰退。

上市公司在東協投資收益雖然大增，不過若與中國大陸投資收益相比較仍然有很大一段差距。CRIF 中華徵信所分析，全體上市公司在 2021 年前 3 季認列中國大陸轉投資收益為 4017.78 億元，較前 3 季東協投資收益高出約 1761 億元，估計第 4 季上市公司來自中國大陸的投資收益仍可能高達 1800 億元，全年上市公司來自中國大陸投資收益可望突破 5900 億元，上看 5908 億元。

CRIF 中華徵信所表示，上市公司對中國大陸的獲利比起東協的投資收益高出 2790 億元，此一數字差距已相當於東協 2021 年全年投資收益近 9 成，顯示上市公司對中國大陸的獲利依存度仍高，當海運運價逐步回復正常後，明後年上市公司東協投資收益則可能因而下滑。