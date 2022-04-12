BMW、保時捷4月大量到港交車 汎德永業Q2進補

進口車商汎德永業 (2247-TW) 最新指出，旗下兩大經銷品牌 BMW 和 Porsche 買氣暢旺，3 月 Porsche 收單數更寫下單月新高紀錄，本月兩大品牌新車將大量到港，第二季業績表現可期。

汎德永業指出，日前交車時間受原廠生產時程和航運船期影響，但仍積極與品牌總代理確認交車時程，並爭取更多新車配額，其中，BMW 重磅電動車全新 iX xDrive40 旗艦版、iX xDrive50 旗艦版本季將陸續到港。

不僅如此，依目前收單情況來看，BMW 全新豪華運動休旅 X3、X4 和全新世代 4 系列 Gran Coupe 等新車銷售力道均十分強勁，加上甫發表上市的全新世代 2 系列 Active Tourer、7 系列 M Sport 層峰旗艦版，汎德永業預期，在車型戰力全面提升下，將可持續推升新車銷售。

除了 BMW，汎德永業表示，Porsche 熱門休旅車 Cayenne Coupe、新款 Macan 第一季銷售維持高檔，3 月 Porsche 收單數更創單月新高，隨著上半年將迎來全新 Macan、Macan S、Macan GTS 三款車型，且全方位電動跨界跑旅 Taycan Cross Turismo 市場反應相當熱絡，為 Porsche 的新車銷售表現注入新一波動能，目前新車皆已按照排程陸續交車。