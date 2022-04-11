Shopify打算以1分10比例分拆股票 並保障創始人特有投票權

電商新創公司 Shopify (SHOP-US) 周一 (11 日) 表示，它計畫進行 1 分 10 的股票分拆，同時尋求股東批准為其 CEO 盧特凱 (Tobi Lutke) 提供「創始人股份」，以增加其投票權。

若經股東批​​准，Shopify 將授權並向盧特凱發行新類別的不可轉讓創始人股份，與他現有的 B 類股份相結合，賦予他 40% 的總投票權。

Shopify 首席獨立董事艾許 (Robert Ashe) 在聲明中表示，「盧特凱是支持和執行 Shopify 戰略願景的關鍵，該提議確保他的利益與長期股東價值創造保持一致。」

Shopify 股價周一在盤前交易中上漲超過 1.5%。

這家位於渥太華的公司過去 2 年業績獲得巨大的推動，因為該公司幫助小企業因新冠疫情被迫關閉期間迅速將業務轉移到網上。該股在 2020 年飆升約 185%，在 2021 年再飆升 21%。然而，隨著疫情效益開始消退，該股今年以來已下跌超過 50%。

另外，建議將 Shopify 的 A 類和 B 類股票以 1 分 10 的比例分拆，還需獲得至少三分之二股東投票的批准。如果獲得批准，投資者將在 6 月 28 日收市後每持有 1 股額外獲得 9 股 A 類股或 B 類股。

該公司表示，股票分割是為了讓所有投資人更容易獲得股權。最近幾周，包括亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 在內的一系列大型科技公司都宣布了類似舉措。

股票分割理論上可以提高零股購買，因為更廣大的投資人更容易以較便宜的價格買進股票。但是它不會改變公司的基本面或股票的內在價值。