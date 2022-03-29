〈ESG大趨勢〉永續投資選股 ESG分數教你怎麼看

永續投資近年風起雲湧，其涵蓋 Environmental(環境)、Social(社會)、Governance(公司治理) 等三面向，由於投資範疇龐大，ESG 分數成為重要指標，選股也是一大課題。

過去在評估一家公司值不值得投資時，多以財報為優先指標，包括：營收、每股純益、ROE 股東權益報酬率等是否成長，但是，現在要選一檔好股票，必須跳脫財報的框架，加入 ESG 的審視，ESG 形成一股監督的力量。

但是 ESG 的成效觀察無法從財報中看出來，其實，集保結算所有建立一上市櫃公司 ESG 分數的查詢平台－－「IR 公司投資人關係整合平台」，只要註冊，就有台灣 400 大公司的 ESG 資訊可以查詢。

該平台提供 ESG 風險評級跟 ESG 評級，其中，ESG 風險評級是衡量公司在重大 ESG 議題綜合風險的評級系統，越低代表公司的 ESG 風險越低。而 ESG 評級部分，則是衡量公司在環境、社會與治理的實踐績效的評級系統，越高代表公司的 ESG 實踐表現越好。

要挑選既具備 ESG 價值、又有基本面成長性的好股票，若是先選擇產業，可先選能源、水資源等 ESG 相關產業，從中再篩選基本面好之標的，不過，這類選股方式挑選出的產業較狹窄，報酬率也會受產業特性影響，但與 ESG 相關程度會比較高。

但如果對個股先做出成長性評分，再加上考慮 ESG 永續性評估，也就是先擇優選擇績優股後，再排除掉其中 ESG 分數較低的企業，此選股方法條件比較不受產業影響，雖然產業主題與環境、永續經營無關，但把 ESG 作為分析的其中一個因子，但別忘了加上產業前景、風險評價，才是完整的選股分析。

如果投資人對單一個股選擇困難，也可考慮 ESG ETF，透過一籃子的投資掌握 ESG 商機，目前追蹤相關 ESG 指數的熱門 ETF 共有 5 檔，分別是富邦公司治理 (00692-TW)、元大臺灣 ESG 永續 (00850-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)，以及今年 3 月底新掛牌的永豐台灣 ESG(00888-TW)，和 5 月底新上市的中信關鍵半導體 (00891-TW)，推升台股 ESG ETF 總規模突破 600 億元。

若從投資績效來看，截至今 (2021) 年 6 月底，比較不同指數過去三年定期定額平均年報酬率與平均股利率，可以發現由富時指數公司編制的台灣 ESG 永續優質指數的定期定額平均年報酬率達到 11.31%、平均股利率則為 5.10%，相較其他一般市值型指數定期定額平均年報酬率為 10.10%、年平均股利率為 4.77% 而言，表現更加亮眼，故投資人若是持有 ESG 指數標的，有機會獲得更佳的資本利得與股息。

