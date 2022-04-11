富邦金首季純益創同期次高 北富銀、富邦產則創同期新高

受俄烏戰爭影響，富邦金控 (2881-TW) 今 (11) 日公布 2022 年 3 月自結稅後純益，比起 2 月縮水 77.7 億元，累計今年前 3 月稅前盈餘 574.44 億元，稅後純益 463.59 億元，每股稅後純益為 3.93 元，創下同期次高紀錄，子公司來看，台北富邦銀行、富邦產險前 3 月獲利，則寫下同期新高。

富邦金控 3 月底淨值約 8610 億元，普通股每股淨值 64.85 元。截至 3 月 31 日，富邦金控已取得日盛金控 58.73% 股權，而富邦金於前 3 月認列日盛金投資收益 4.43 億元。

各子公司獲利表現部分，富邦人壽 3 月稅後純益為 48.65 億元，累計稅後純益為 362.28 億元，截至 3 月底止，淨值逾 5000 億元，淨值比率高於 10%，RBC 超過 300%，資本水準維持良好。

3 月份國際投資市場持續震盪，台股當月指數最終以上漲 0.23% 作收，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利同時汰弱留強。債市投資方面，因應通膨升溫與美國貨幣政策緊縮，第一季以減碼並實現資本利得、提高帳上現金部位，以期未來利率走升期間增加投資，提升經常性收益。

在美債利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣持續轉強，3 月單月美元兌台幣升值 2.14%，單月 / 累月之匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期。因兌換利益大幅增加，亦致使外匯價格變動準備金亦較前月提升，3 月底餘額已逾 190 億元。

因應俄烏戰爭爆發，年初以來，即以減碼俄羅斯債券、並依戰事發展，2 月啟動預期信用損失作為因應。至 3 月底，累計認列預期信用損失為新台幣 22.6 億元，不過，富邦人壽強調，認列金額是根據未來可能損失本金、以及一年利息收入估計而成。未來將依據 ESG 投資原則，不再新增俄羅斯部位，並利用機會減碼部位。

富邦人壽 3 月合併初年度保費收入達 173 億元，合併總保費收入 (Total Premium) 達 372 億元。富邦人壽台灣初年度保費業績預估排名業界第二，3 月初年度保費 131.1 億，因 2 月春節假期工作天數短，故較上月成長 70.2%，成長動能主要來自投資型與利變型商品表現亮眼，其中投資型商品較上月成長 77.4%、利變型商品較上月成長 64.5%。

此外，富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前 3 月初年度保費及總保費各 37 億元及 70 億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

台北富邦銀行 3 月稅後純益 16.42 億元，累積稅後純益 65.26 億元，較去年同期成長 32%，獲利成長主要是 2 月份有一次性廉價購買利益認列外，今年第一季受惠存放款規模持續提升及外幣債劵投資部位成長，累積利息淨收益成長 10%；財管收益表現較去年同期落後，主要反映金融市場變化大，國內外股市不確定性升高，財管客戶較為保守觀望，銷量較同期減少，惟 AuM 仍穩定成長，前三月保險收益及佔比皆較去年同期提升；信用卡持續為卡友推出優惠活動，結合 FinTech 擴增應用場景，增加使用便利性，累積前三月信用卡發卡年成長 44%，有效卡數及簽帳金額成長持續優於市場；北富銀截至 3 月底逾放比率為 0.17%，備抵呆帳覆蓋率為 726%，維持良好資產品質。

富邦產險 3 月稅後純益 4.41 億元，累計稅後純益 29.53 億元，較去年同期成長 54%，來自於優異的投資績效和穩健承保業務表現。3 月整體簽單保費 48.47 億元，較去年同期成長 15.0%，不論個人保險或是企業保險之簽單保費皆有雙位數成長表現，其中車險、商業火險及水險業務成長動能強並優於市場成長；累計前 3 月簽單保費收入 143.37 億元，成長 15.6%，簽單市佔率達 25.5%，保持市場領先地位。

富邦證券 2022 年 3 月稅後純益 4.58 億元，較上月大幅成長 81%，主因受惠經紀收入及債券部位獲利增加；累計稅後純益 7.65 億元，較去年同期減少，主因台股及國際股市仍處波動震盪，反映在台股日均值今年度累計至 3 月約 3,819 億元，較去年同期下降，致使證券現貨收入、金融部位與轉投資收益較去年同期減少。