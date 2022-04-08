〈焦點股〉鉀肥價格續飆漲 農金概念股人氣旺

全球最大肥料供應國俄羅斯宣布禁止出口後，帶動鉀肥價格不斷走高，加上中國疫情嚴峻，多個城市祭出嚴格封控，使得供不應求狀況加劇，市場今 (8) 日積極搶進農金概念股，東鹼 (1708-TW)、惠光 (6508-TW) 盤中直奔漲停，興農 (1712-TW)、台肥 (1722-TW) 漲勢也相當強勁。

俄烏戰爭發生以來，嚴重影響肥料供應，因而推升國際化肥原物料報價飆漲，加上中國進入春耕，需求升溫，官方卻實施嚴厲的清零封控措施，進一步造成肥料及種子短缺，除了鉀肥外，尿素價格也屢屢攀高。

東鹼鉀肥營收占比近 6 成，受惠硫酸鉀等產品報價調漲及船隊日租金走揚挹注，2 月營收創新高，達 2.49 億元，年增 172%，市場看好首季獲利表現。東鹼今天在資金進駐下，股價強勢攻上漲停，站上所有均線，午盤成交量能放大至 7.6 萬張。

惠光同步亮燈漲停，達 49.6 元，創近 14 年新高。惠光銷售植物保護劑產品以兩岸為主，並外銷東南亞及南美；地工膜則外銷至澳洲、大陸、越南、南非。惠光前 2 月營收 3.59 億元，年增 21.6%，稅後純益 4500 萬元，年增 95.6%，每股純益 0.52 元。

農金概念股今天人氣紅不讓，興農及台肥大漲 7-8%，其他化工股同樣表現不俗，其中三福化亮燈漲停，三晃、康普、中華化、永光等也連帶走強。