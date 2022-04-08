〈電器空調展〉攤位歷年最多 主推AIoT、抗菌產品 催出18.5億元商機

台北電器空調 3C 影音大展今 (8) 日登場，共匯集 100 大國內外品牌、超過 500 個展位，創歷史最多，看好今年各廠商大秀 AIoT 智慧家電，並主推抑菌、抗菌產品，加上貨物稅與 5 倍券最後衝刺，人潮有望比去年同期成長 2-3 成，催出 18.5 億元家電商機。

電器公會理事長廖全平表示，去年在政府祭出的貨物稅減免、5 倍券帶動下，整體家電銷量成長 12%，也是歷年來最大年增幅；今年更因應原物料上漲，推出抗漲專區，以及祭出百台電視、價值百萬元來抽獎。

禾聯碩 (5283-TW) 將電器空調視為主力銷售戰場，推出殺菌的空調、風扇等產品，以及多項小家電產品，總經理林欽宏表示，去年推出殺菌家電產品後，受到消費者青睞，尤其抗菌風扇銷售超過萬台，今年總量有望再增加。

此外，禾聯碩在展覽中推出 50 吋 4K 量子液晶電視，價格下殺 2 萬元以下，看好將進一步刺激買氣，整體銷量將優於往年。

聲寶 (1604-TW) 同樣推出多項抗菌商品，包括洗衣機、電風扇、空調、除濕機等，總經理許經朝指出，看好消費者在疫情下，對抗菌產品需求增加，加上價格差距不大，估此次展覽銷售額有望成長 3 成。

東元 (1504-TW) 則推出智慧型冰箱、大容量節能洗衣機、自清淨冷氣等，空調暨智慧生活事業群總經理彭繼曾表示，目前推出的家用產品，約可省電 30% 以上。

奇美展出全系列家電，包括液晶顯示器 R7 系列，冷暖變頻空調則搭載 CSPF 1 級效能，以及 360 度智能全智化空氣清淨機、DC 節能風扇等。

夏天即將來臨，4 月電費有可能調漲 3%，廖全平指出，今年家電業者推出許多節能、AIoT 產品，尤其第一級能效家電，新款可以比舊款家電平均節省 30% 以上用電量。