中國「金飯碗」 銀行業天價年薪曝光 最高人均290萬

隨著中國各大銀行陸續發布財報，「金飯碗」再度成為熱門話題，其中 2021 年招商銀行 (03968-HK) 的員工平均年薪逼近人民幣 64 萬元（新台幣 290 萬元），勇奪第一。

財經天下周刊報導，在 12 家股份制商業銀行中，目前只有招商銀行、平安銀行 (000001-CN) 、中信銀行 (00998-HK) 、民生銀行 (01988-HK) 、光大銀行 (601818-CN) 、浙商銀行 (02016-HK) 、渤海銀行 (09668-HK) 、興業銀行 (601166-CN) 、恒豐銀行公布業績，去年這九家銀行的員工平均年薪逼近人民幣 56 萬元（新台幣 254 萬元），招商銀行更接近 64 萬元。

中國各大銀行員工平均年薪。(資料來源: 財經天下周刊)

除恒豐銀行以外，其餘八家銀行都揭露高階主管薪酬，人均年薪達到 124 萬元，其中平安銀行達到 177 萬元，位列第一。

銀行高薪早已不是祕密。特別是股份制銀行人均薪酬在各類銀行名列前茅。業界人士表示，相較於國有大型銀行和農商行，股份制銀行更加市場化，機制更靈活，面對激烈市場競爭，只有高薪才能吸引人才，尤其是高階主管和業務主力。

去年這九家銀行的人事成本支出都增加，平均增幅都在二位數以上，其中人力成本增幅最高者為興業銀行，高達 19.33%，最低是平安銀行，增幅為 5.47%。

對於人事成本快速成長的原因，中信銀行副行長王康曾給出頗具代表性的解釋。他認為，一是去年效益增長，按照工資效益掛鉤原則，工資、獎金計提相應提高；二是去年科技人員投入增加，從而帶動人事成本增長；三不可比因素，一些受疫情影響階段性減免的員工社會保險優惠政策去年到期。

相較下，根據台灣各金控公告的 2021 年平均員工薪資，15 家金控整體員工平均年薪為新台幣 145 萬元，其中元大金 (2885-TW) 的平均年薪為 204.3 萬元，為台灣史上首家平均年薪超過 200 萬元的金控。