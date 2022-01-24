好好基金Q2啟動免贖回可換基金 首創投資賠錢免收服務費

好好證券 2021 年獲金管會核准改制推出「好好基金平台」，好好基金平台行銷企畫部主管王克瑞今 (24) 日宣布，五個多月來，獲得各大基金業者支持加入，目前超過 20 家基金公司加入，平台已有近千檔基金上架；今 (2022) 年將啟動基金免贖回可交換基金的交易制度，此外，好好基金平台也推出全市場唯一無條件基金申購真正零手續費，只要是基金投資賠錢就免收服務費。

好好基金平台是金融監理沙盒下的產物，平台上不但有傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造了一個次級市場交易平台，讓投資人彼此間得以直接「基金交換」，等於申贖、交換兩種機制的雙交易模式，提供客戶可自由挑選。

過去基金公司為因應頻繁的申贖，造成基金規模變動大、不易有好績效，交易頻繁也會拉高成本，但若透過基金交換，規模將不會變動、基金管理資產可更穩定，投資人可在賣出時選擇基金交換而不是贖回。

王克瑞說明，基金交換服務上線後，交換門檻最低可用新台幣 1 元為單位。除了門檻低外，基金交換與一般申贖最大的差別在於即時成交與即時入帳。

王克瑞說，「省下申購基金手續費是提升獲利的最直接方法」，好好基金平台推出全市場唯一無條件基金申購真正零手續費，只要是基金投資賠錢就免收服務費，投資有賺只要收取原始投資金額的 0.3% 平台服務費；獲金管會核准、全台獨家基金交換機制，交易僅收取 千分之 1.4 交換服務費，讓投資人付出一萬元，就能實拿到一萬元的基金份額，再也不用擔心被手續費剝皮。

此外，為鼓勵年輕投資人投資理財，只要是未滿 30 歲，庫存未達 100 萬元的投資人，就可採「Z 世代免費」計畫，在好好基金無論申購、贖回平台皆不會收取任何費用，而且最低僅需 2000 元就可申購基金。

展望 2022 年，王克瑞表示，2022 年將是台灣基金交換次級市場元年，掌握 2022 年台灣的金融科技大爆發，好好基金平台表示將全力加速基金業者簽約上架和推動各種新型通路和第三方合作事宜。