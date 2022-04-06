Aurora和Werner在德州偏遠高速公路上測試自駕卡車

自駕新創公司 Aurora Innovation 已開始在德州進行卡車試駕。

Aurora 周三 (6 日) 宣布，該公司已開始與物流巨頭 Werner Enterprises (WERN-US) 對自駕牽引車進行試點測試。Aurora 的自駕系統 Aurora Driver 將操作 Werner 卡車，在沃思堡 (Fort Worth) 和埃爾帕索 (El Paso) 之間大約 600 英里的高速公路上試駕。

這個特殊路段是從亞特蘭大到洛杉磯之間繁忙的卡車路線重要一段。但兩家公司表示，許多卡車司機寧可避開這段單調的 9 小時車程，因此反而成為永遠不會感到無聊的 Aurora Driver 系統的理想路段。

目前，由 Aurora 驅動的卡車仍將配備真人操作員，隨時準備在需要時接管。Aurora 的系統也未曾處理任何緊張的城市駕駛環境。

雖然仍有諸多限制，但像 Werner 這樣的卡車運輸公司正在努力應對全美合格卡車司機極度短缺的情況。這次試駕是 Aurora 無人駕駛技術向前邁出的重要一步。

Werner CEO 雷勒斯 (Derek Leathers) 表示，該公司的目標並不是完全取代真人司機。相反地，像 Aurora 這樣的自駕系統將能夠處理 Werner 人類司機寧可避開的路線，同時在繁忙時期擴大公司的產能。

這是 Werner 第一次使用自駕系統，但並不是 Aurora Driver 第一次用於大型車輛。FedEx (FDX-US) 和 Uber Technologies (UBER-US) 的貨運部門 Uber Freight 都在使用 Aurora 驅動的重型卡車進行類似的試駕。Aurora 還在達拉斯沃思堡地區一個叫車車隊中採用豐田小型貨車測試其 Driver 系統。

Aurora 於 2020 年收購了 Uber 的自駕部門。