連接線廠報喜 貿聯、信邦3月及Q1營收同創高

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (6) 日公告 3 月營收 43.65 億元，月增 7.3%、年增 100%；第一季營收 116.47 億元，季增 45.6%、年增 89.9%；另一大廠信邦 (3023-TW)3 月營收 24.53 億元，月增 14.9%、年增 14.8%；第一季營收 69.42 億元，季增 6.1%、年增 16%，也雙創新高。

貿聯表示，雖然 3 月中國地區疫情控管造成深圳、常州廠區生產零星中斷及物料短缺，工業用、車用、資訊數據、電器等表現仍相當穩定，加上併購工業應用事業群 (INBG) 挹注，推升單月、單季營收創高。

貿聯表示，俄烏衝突以及中國常州廠三月短暫停工造成影響有限，內部也針對 INBG 合併後的潛在合作業務進行討論，包括聯合銷售和行銷活動創造綜效。

信邦則說明， 3 月汽車、綠能、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售均優於前月，隨著各產業需求的逐漸增溫，信邦認為，第二季營運將優於第一季。

以產業營收占比來看，工業應用占 26.95%；綠能及節能占 25.05%；通訊及電子週邊占 25.00%；汽車占 13.59%；醫療及健康照護占 9.41%；就產品別區分的話，連接線組生產銷售占營收 74.99%；連接器及零組件銷售佔 25.01%。