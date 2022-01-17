材料-KY濟陽廠區土地徵收款入帳 貢獻每股純益5元

材料 - KY (4763-TW) 2022 年開門紅不讓，山東濟陽的青寧工業園 1.43 萬坪獲徵收的款項已在上周入帳，預估貢獻每股純益 5 元水準。

材料 - KY 山東濟陽青寧工業園的 47693 平方米 (約 1.43 萬坪) 廠區用地，去年 8 月簽約獲濟南新舊動能轉換先行區管理委員會建設管理部以人民幣 1 億元徵收，徵收款項在 14 日入帳，材料 - KY 預估，這筆交易獲利人民幣 6796 萬元 (約新台幣 2.94 億元)。

營收方面，材料 - KY 2021 年 12 月營收 2.77 億元，再創新高，材料 - KY 2021 年營收也以 27.15 億元改寫新高，今年 1 月針對產品再調高售價 10-15% ，還有擴產助攻，有利營收向上，估年增超過 10%。

材料 - KY 2021 年第四季營收主要受惠絲束和醋片需求持續強勁，且新增醋酐、醋片產能開始出貨；董事長王克璋先前指出，2022 年材料 - KY 的絲束長約已接滿，價格將調漲 10- 15%，今年增產效應且價格走高，全年營收將可再創高。

材料 - KY 指出，目前訂單能見度良好，2022 年訂單已談妥，成長動能可望延續，產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，濟南大自然擬將現有絲束廠廠區整頓清出空間，以備擴充產線，目標再新增 4000 噸絲束產能。

材料 - KY 2021 年前三季稅後純益 2.96 億元，年減 2.9%，每股純益為 5.16 元，全年預估每股純益將超過 6 元，除 2022 年本業預估將挑戰賺回一個股本之外，土地濟陽土地徵收的確定入帳，將使全年每股純益上看 16 元。