材料-KY明年長約接滿 售價並調高15%

材料 - KY(4763-TW) 第四季訂單滿載，今 (6) 日公布 11 月營收 2.67 億元，創新高，月增 18.31%，年增 222.55%，主要受惠絲束和醋片需求持續強勁，且醋酐開始量產出貨；材料 - KY 董事長王克璋並指出，明年材料 - KY 的絲束長約已接滿，價格也將調漲價格 15%。

材料 - KY 前 11 月累計營收為 24.38 億元，較去年同期成長 14.84%，也創同期歷史新高。

材料 - KY 主管指出，由於歐美逐漸解封，鏡框的終端需求將維持強勁，受旅遊限制影響的免稅商店也可望逐漸恢復，帶動絲束需求。且由於貿易戰再次升溫與與地緣政治情勢變化使產業鏈重組情勢加劇，除絲束可望持續受惠，看好醋片在中國的內需市場，新增的醋片產能已開始量產，看待今年營收將再創高，有機會雙位數成長。

材料 - KY 指出，目前訂單能見度相當良好，明年訂單已談妥，成長動能可望延續。

就產能規劃方面，絲束廠年設計總產能目前為 1.6 萬噸，因應未來絲束需求與營運成長，濟南大自然擬將現有絲束廠廠區施以整頓清出空間以備擴充產線，目標明年上半年度新增 4000 噸絲束產能。

材料 - KY 前三季稅後純益 2.96 億元，年減 2.9%，每股純益為 5.16 元。