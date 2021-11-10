泰鼎Q3獲利創新高 前三季每股純益4.35元

PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 第三季加入新產能，營運規模也放大，稅後純益 3.83 億元，創新高，每股純益 2.01 元，前三季稅後純益為 8.3 億元，年減 16.53%，每股純益為 4.35 元。

泰鼎第三季營收為 36.11 億元，毛利率 23.28%，季增 4.18 個百分點點，年增 1.85 個百分點，稅後純益 3.83 億元，創新高，季增 31.36%，年增 5.9%，每股純益 2.01 元。

泰鼎前三季營收為 103.64 億元，毛利率 20.49%，年減 1.33 個百分點，稅後純益為 8.3 億元，年減 16.53%，每股純益為 4.35 元。

泰鼎新產能開出挹注下，10 月營收 15.79 億元改寫新高，年增 45.04%，前 10 月營收 11.9.43 億元，已超越 2020 年全年營收，今年將再創新高。

台 PCB 廠受到中國限電、電價上漲壓力，干擾營運，所幸泰鼎產能建置在泰國，表現相對穩健，泰鼎主管指出，隨著品牌廠、EMS 廠考量生產配置，可能將部分產能移往中國以外，泰鼎將積極爭取 PCB 轉單、接單。

泰鼎泰國全體員工已在 10 月 10 日全數施打兩劑疫苗，達 100% 覆蓋率，接種對象除一廠、二廠、三廠及協峰單面板廠所有員工，還涵蓋尚未接種疫苗的員工家屬。

泰鼎今年擴建完成的泰國新廠將分期並提前開出，第三季先開出一條生產線，預計第四季再開 2 條產能，泰鼎持續有擴充規劃。

泰鼎在完善抗疫措施後，廠區未來產能規畫也在進行，近日四廠預定啟動工程建設供應集團廠區的水、電 ，兩項工程預計將於 2022 年第二季完工。