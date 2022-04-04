老虎伍茲名人賽前現身 卻未穿著贊助商Nike球鞋

當老虎伍茲 (Tiger Woods) 周日 (3 日) 踏上喬治亞州奧古斯塔 (Augusta) 國家高爾夫俱樂部的果嶺時，他腳上並沒有穿著 Nike (NKE-US) 的球鞋。相反地，他穿著一雙黑色 Footjoy Premier 系列 Packard 高爾夫鞋。

在此舉辦的名人賽將於周四 (7 日) 展開。伍茲在高爾夫球場上的穿著引發了廣泛的猜測，而 Nike 也發表了模棱兩可的聲明。

Nike 的聲明指出，「與世界各地的高爾夫球迷一樣，我們很高興看到老虎重回球壇。」「他是一位了不起的運動員，看到他重回這個級別的比賽真的很不起。他的故事繼續超越運動，激勵我們所有的人。在他繼續回歸的道路上，我們將繼續與他合作以滿足他的新需求。」

Footboy 是上市公司 Acushnet (GOLF-US) 旗下品牌。

不過伍茲沒穿 Nike 的球鞋似乎並沒有造成實質影響。在周一的美股盤前交易中，Acushnet 股價上漲近 2％，而 Nike 僅微升。

有些人猜測可能是由於伍茲去年 2 月的恐怖車禍重傷了他的腿，因此他會選擇穿起來更舒適的鞋子。

自 1996 年轉入職業球壇起，伍茲的職業生涯一直都與 Nike 簽約。他甚至擁有自己的高爾夫鞋品牌 Nike Air Zoom Tiger Woods。不過可以肯定的是，他周日仍然穿著 Nike 的珊瑚色 Polo 衫。

伍茲在周末沒有評論他的鞋子，但他在社交媒體上說是否參加名人賽將在「賽前作出決定」。如果他參賽，將是他自 2020 年 11 月以來第一次出賽。

他的最後一次職涯冠軍是 2019 年奧古斯塔名人賽，這是他第 5 個名人賽冠軍。