遺產稅申報稅額試算服務 明年元旦起上線

為便利納稅義務人申報遺產稅，並發揮跨域整合金融遺產資料的效益，財政部今 (20) 日舉辦啟動記者會宣布，創新提供「遺產稅申報稅額試算服務」，將自明 (2022) 年 1 月 1 日起實施。

財政部長蘇建榮表示，在金管會、台灣金融服務業聯合總會及九大受理查詢機構的鼎力支持與協助下，從去 (2020) 年 7 月 1 日起，該部推動國稅局單一窗口查詢金融遺產服務，並自今年 9 月 1 日起，金融機構將金融遺產資料提供國稅局，由國稅局統一回復民眾，解決民眾原需分別洽金融機構或郵局查詢及領取資料的不便。

蘇建榮進一步指出，自去年 7 月實施以來，受理申請案總計達 11 萬件，查詢金融遺產資料高達 86 萬多筆，每月平均受理申請案約 6500 件、查詢金融遺產資料 5 萬多筆，服務量能逐步擴大。

為掌握單一窗口查詢金融遺產契機，並順應疫情期間零接觸服務需求，財政部規劃「遺產稅申報稅額試算服務」，讓國稅局從「被動受理申報」轉換為「主動協助申報」，對符合一定條件的遺產稅案件提供申報稅額試算通知書，經民眾確認試算內容無誤，選擇線上登錄，或採簽章寄回被繼承人戶籍地國稅局，或就近洽任一國稅局臨櫃遞送，即可完成遺產稅申報。

試算服務適用對象為被繼承人為經常居住中華民國境內的國民，遺產總額在新台幣 3000 萬元以下，且被繼承人無不計入遺產總額的財產，據遺產申報資料統計，遺產總額在 3000 萬元以下者約占 7 成。

至於遺產種類，蘇建榮說明，限於不動產、存款、投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、上市、上櫃及興櫃有價證券、短期票券、保險及汽車範疇，但是古董等物則無法適用。

蘇建榮強調，「遺產稅申報稅額試算服務」是我國遺產稅申報的重要里程碑，該項暖心便民措施的推動，有賴金管會、內政部、交通部、行政院農業委員會及衛生福利部基於以民為本信念，共同合作，跨領域整合戶政、地政、車輛及金融遺產等資料，由國稅局主動核列被繼承人未償債務、公共設施保留地及身心障礙等扣除額，免檢附相關證明文件，免逐筆填寫申報書及計算應納稅額，幫助民眾正確快速完成遺產稅申報，降低短 (漏) 報遭補稅處罰的風險。