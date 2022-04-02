〈熱門股〉友達擬減資兩成 股價失守20元寫兩個月低點

面板大廠友達 (2409-TW) 擬減資 2 成，加計盈餘配發後，每股可拿回 3 元現金，雖然同步公布三年股東報酬計畫，但外資、投信本周操作買少賣多，拖累友達股價再度失守 20 元關卡，周跌 4.6%，回測近兩個月來低點。

友達去年受惠宅經濟動能挹注、面板景氣強彈，全年大賺 613.3 億元，創下歷史新高，每股賺 6.44 元，也是近 14 年來高點，正當外界高度關注友達今年度股利政策時，友達宣布去年每股將配發 1 元現金股利，並現金減資退還每股 2 元，合計股東每股將可拿回 3 元現金。

不少投資人對於友達今年度股利政策並不買單，不過友達同時提出三年股東報酬計畫，承諾未來三年將提供穩定且明確的股東報酬，提升長期股東權益、企業價值，預計 2022-2024 年規劃股東報酬總額不少於 557.7 億元，換言之扣除今年將發出的 288.2 億元，其餘 269.5 億元將在 2023、2024 年配發。

以友達減資 2 成後，股本將降至約 769.93 億元推算，友達 2023、2024 年兩年合計每股將至少發放 3.5 元現金股利，友達解釋，首次提出三年股東報酬計畫，主要是希望提高股利能見度、讓股東可以獲得穩定回報，也承諾營運若優於預期一定會再加碼。

部分人士則認為，友達提出的股東報酬計畫，或許也預告著今明年面板市況並不如去年強勁，公司將部分盈餘保留至明後年發放，也確保股東明後兩年都可以分得營運果實。