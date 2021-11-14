〈觀察〉PCB廠分散風險 首見在東協大投資

全球來自 5G、汽車市場的需求正逐步成長中，PCB 廠 2022 年的擴充計畫也陸續出爐，其中瀚宇博 (5469-TW) 規劃明年將由精成科赴馬來西亞檳城興建一座新廠，在中國大陸陸續執行「排污管制」及「能耗雙控」措施之下，也突顯 PCB 業者開始分散經營風險。

精成科 (6191-TW) 目前廠區集中在大陸的昆山、黃江及重慶， 2018 年透過對日本 ELNA Printed Circuits 的購併，取得在馬來西亞廠檳城月產能約 20 萬呎的 PCB 廠，並陸續投入資金進行製程改善，規劃 2022 年在檳城另覓地建新廠，業界估計，目前已興建一座月產能 30 萬呎的 PCB 新廠，投資金額至少 20 億元。

就整體 PCB 產業的發展脈絡來看，PCB 產業 20 年來在中國已建立完整的產業聚落；發展地區則由華南的珠三角、華東的的長三角一直延伸到重慶及湖北的黃石，如 PCB 上游的銅箔基板 (CCL) 廠如台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 也大幅在中國加速擴廠，產能一期接著一期擴張並開出，部分原因是來自台系及大陸 PCB 廠需求增加。

近幾年由於區域地緣政治風險考量及配合主要客戶市場擴張企圖心下，EMS 大廠展開中國之外的設廠投資案，甚至更加分散設廠，從泰國、印尼、越南等地區延伸到印度；不過，台系 PCB 廠迄今跟進設廠意願並不高，甚至如臻鼎 - KY 雖到印度投資，但仍僅限打件 (PCBA) 後段業務。

造成此現象主要原因在於，東南亞地區的 PCB 生產供應鏈，未如目前的中國、台灣完整，同時，以目前台商 EMS 廠在東南亞形成的需求，也不足以達成支撐 PCB 廠設廠的營運，由整體產業發展來看，台系 PCB 廠海外投資目前集中在中國，赴東南亞國家投資雖多所評估，縱使東南國家有充足且低廉的人力資源，但受限產業人才及供應鏈不完整，諸多大廠對於對於進行在東南亞地區投資設廠，多僅在評估階段。

目前僅少數台 PCB 廠投資東協國家如泰國，包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 、泰鼎 - KY (4927-TW) 等，產品鎖定汽車板及消費電子用板，其中只有囊括韓系訂單的泰鼎 - KY 營運獲利佳，其餘如泰國競國、泰國敬鵬仍在單月、單季損益平衡邊緣。