PCB廠定穎Q3營收突破41億元創新高 年增逾2成

PCB 廠定穎 (6251-TW) 大陸湖北廠產能持續擴充，預計年底將增加月產能到 360 萬呎，定穎今 (6) 日公布最新營收，第三季 41.08 億元創新高，季增 4.89%，年增 22.19%。

定穎 9 月營收 13.12 億元，月減 7.18%，年增 9.98%，第三季營收 41.08 億元，創新高，季增 4.89%，年增 22.19%，前 9 月營收 115.86 億元，年增 27.25%。

定穎今年第 2 季月產能為 335 萬呎，河北黃石廠為因應客戶需求持續擴產，預計 2021 年年底將增加月產能達 360 萬呎，且還會再擴建，在新產能開出且全產全銷，每月將增加營收 1 億元。

定穎近年來將產品重心放在汽車板、網通及衛星通訊、顯示面板、儲存式裝置與醫療設備等，其中汽車板主力在電動車及先進駕駛輔助系統。

定穎月產能將擴大後，汽車板比重約 50%，將持續在汽車相關用板深耕，引進包括高階電動車、ADAS 等產品應用，但比重將維持不變。

定穎第二季單季稅後純益為 1.52 億元，年增 46.15%，單季每股純益為 0.55 元，上半年稅後純益為 1.69 億元，每股純益為 0.61 元。