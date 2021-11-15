國產署攜手高屏活化國有地 估創造415億元產值

國產署近期與高雄、屏東兩縣市地方政府合作辦理 2 件國有土地開發案，預計可吸引民間投資 60 億元，創造 415 億元產值與 1422 個就業機會。

經歷疫情衝擊，為地方產業發展注入活水，國產署以合作改良利用方式，分別與高雄市政府及屏東縣政府合作引進觀光遊憩相關產業，吸引民間業者參與投資開發國有土地，促成地方重要建設及繁榮區域經濟。

其中，高雄市政府為加強興達漁港軟硬體設備服務功能，推動當地海洋觀光遊憩相關產業發展，與該署共同開發興達漁港區內約 6.35 公頃國有非公用土地併周邊 4.68 公頃國有公用土地辦理促參案招商，規劃興建船艇修造廠及遊艇碼頭。

屏東縣政府為強化屏東市核心商業區機能，規劃在屏東市 2 公頃商業區國有非公用土地，興闢旅館、複合式商場及多功能展演宴會空間等設施，以帶動當地經濟、觀光及商業活動，促進區域發展。

國產署表示，預計這兩案約可吸引民間投資 60 億元、創造總產值逾 415 億元及提供 1,422 個就業機會。

國產署表示，世界各國在歷經肺炎疫情後，生產力逐步復甦，產業型態亦發生結構性變化，中央及地方政府可超前部署，透過合作開發國有土地，擘劃未來產業發展藍圖，以因應全球經濟革新變局。

根據統計，截至今年 10 月底為止，國產署已與目的事業主管機關簽約 67 案，引進包括產業園區、商業設施、觀光遊憩設施、交通建設、再生能源等產業類型，可同時兼顧土地活化及產業發展需求，達成中央、地方、投資者與消費者多贏局面。