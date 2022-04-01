〈上海封城〉上海最新三大防控行動 浦東分區管控 浦西封城 離滬持兩證明

上海市政府周五（1 日）起在浦東、浦南等地區實施分區分類管理，在浦西啟動全面封控措施，並要求周六起離滬人員需持 48 小時內核酸檢測陰性證明。

微信公眾號「上海發布」在周四晚間發布消息，綜合研判核酸篩查結果後，決定周五 5 時起在浦東、浦南及毗鄰區域實行分區分類、網格化管理。

政府表示，將這些地區區分為封控區、管控區、防範區三個區域，「封控區」為報告陽性感染者涉及的居民小區（單位、場所）所在網格化單元及毗鄰網格化單元，「管控區」為有封控小區（單位、場所）所在街鎮的其他區域，「防範區」為封控區、管控區以外其他區域。

上海政府說，在封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」措施 ，感染者涉及樓棟採取 14 天封閉管理，其他區域實施「7 天封閉管理 + 7 天社區健康管理」。

政府表示，在管控區實施「人不出小區、嚴禁聚集」措施 ，落實 7 天社區健康管理。政府並要求防範區民眾主動減少外出，不跨區、跨江流動。若民眾必須出門，要做好個人防護，保持社交距離。

明報報導，這項規定以「街道清零」為標準，即「一個街道有，封所有小區」。不少上海居民反映，浦東地區「存在沒有陽性個案的街道嗎？」、「到底有哪一個小區能在 4 月 1 日準時解封？相當於今日開始，幾乎全上海都處於封控」。

一名居住在浦東新區康橋鎮的台商坦言，從疫情地圖數據來看，現在整個上海「密密麻麻都是紅點」，紅點是感染者的位置標記，所以大部分地區都得繼續封控。

與此同時，上海政府周五起在浦西啟動全面封控措施，展開核酸篩查，涵蓋 1,600 萬人、12 個區。

上海市政府周四晚間另宣布，繼續強化「非必要不離滬」措施，自周六零時起，離滬人員需出示 48 小時內核酸檢測陰性證明，以及 24 小時內抗原檢測陰性證明。

微信公眾號「健康上海 12320」發布的數據顯示，上海周四新增本土有症況確診病例 358 例，無症狀確診病例 4,144 例。