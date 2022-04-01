新光金併購題材發威 股價爆量飆漲逾5%

市場傳出，新光金 (2888-TW) 與台新金 (2887-TW) 併購有譜，雖然公司表示距離，成案仍有極大的距離，但今 (1) 日新光金股價仍逆勢爆量大漲超過 5%。

新光金傳在董事會中，董事洪士琪提出成立專案小組討論與台新金合併案可行性，對此，台新金表示事先並不知情，截至目前也未收到正式的評估邀請。後續倘若有收到邀約，台新金會以正面開放的態度進行評估。

台新金強調，台新和新光都是泛新光集團的公司，並證實「本來幾年前也談過此事，這次大家如果有機會能夠一起合作努力看看」，也是一件好的事情。至於新光金則說，如果有決議事項，會對外公告。

就連金管會也表達尊重態度，銀行局表示，金融機構整併由併購雙方決定，金管會尊重市場機制，對於金控申請轉投資，會就資本結構健全、資金來源妥適、守法性等檢視，且會要求持續健全經營。

新光金擬配息 0.43 元，以目前股價估算，殖利率不到 4%，並非金融股的高殖利率前段班，但今日挾併購題材爆量大漲，最高衝到 11.4 元，創兩個多月以來波段新高，不到 11 點，成交量已經逼近 20 萬張大量，遠超過 12 萬張的日均量，法人預估，若盤中買盤持續湧進，可觀察是否挑戰歷史最高量 58 萬 1273 張。而台新金則在平盤 20.5 元上下震盪。