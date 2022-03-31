日本為擺脫依賴俄羅斯 擬對策、列7項重要物資

受俄羅斯侵略烏克蘭影響，日本政府為戰略物資及能源穩定供給，於周四 (31 日) 開會研擬緊急對策，對於高度仰賴俄、烏兩國供給的石油、液化天然氣和鈀金等七大品項，將請求其他國家增產或確保相關權益。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，日本和西方各國向俄羅斯發動制裁，後果除了造成重要物資輸入延滯，俄羅斯也可能採取縮減供給等報復措施。

在首相岸田文雄指示之下，日本經濟產業省成立「戰略物資 / 能源供應鏈對策本部」，於周四 (31 日) 召開首次會議。會中決議，石油、液化天然氣、發電用煤炭、製鐵用煤炭、半導體製程所需的氖氣、汽車觸媒轉換器所使用的鈀金及鐵合金 (Ferroalloy) 共七個品項，都被指定為重要物資。

這七項重要物資，日本有相當程度依賴俄、烏兩國進口，日本當局將請求其他國家增產，並確保日本相關權益。

日本原油進口有 3.6% 來自俄羅斯，液化天然氣進口也有 8.8% 來自俄國，而發電用煤碳 (13%) 和製鐵用煤炭 (8%) 也有相當比例仰賴俄羅斯。為擺脫依賴俄羅斯進口的現狀，日本將透過獨立行政法人「石油天然氣金屬礦物資源機構」(JOGMEC) 來擴張上游權益，並且在節能設備的導入提供支援。另外在半導體相關的供應鏈方面，則會與美國等國家共同建構合作框架。

日本鈀金進口有 43% 來自俄國，目前因應方式是從其他國家調度，也考慮要求日本企業增產、或擴大回收。