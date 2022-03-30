傳美司法部對谷歌地圖的調查正逐步升溫

兩位知情人士透露，美國司法部提升對谷歌地圖的調查，以確定將該服務與其他谷歌軟體捆綁在一起是否非法扼殺競爭。

消息人士指出，對 Alphabet Inc (GOOGL-US) 這項業務的調查於 2020 年底首次曝光，直到最近幾個月調查人員再次開始調查前一直保持沉默。

谷歌表示，它與監管機構合作，並歡迎提出問題。

調查重點分成兩部分。其中一部分側重於車載資訊娛樂螢幕的軟體，包括導航軟體。在針對汽車製造商的谷歌汽車服務套件中，這家搜索公司將地圖、谷歌應用商店、谷歌助手和其他服務捆綁在一起。消息人士表示，如此一來，汽車公司無法讓谷歌地圖與較小競爭對手開發的語音助手配對使用。

谷歌對此回應，這種界面整合提供最好的用戶體驗，在某些情況下，競爭對手的語音助手可以與谷歌地圖一起使用。

另一個重點側重於軟體和開發商。消息人士指出，具體而言，司法部正在研究谷歌的規定，即如果網站或軟體使用谷歌的技術，例如谷歌的位置搜索，則該網站或軟體開發商就不能使用谷歌競爭對手開發的地圖或其他技術。

國會反壟斷小組在 2020 年發布的大型科技公司工作人員報告中作出結論，谷歌「積極執行這項規定」，有效地迫使開發商「在是否使用谷歌的所有地圖服務中做出取捨」。

谷歌表示，這項政策是在預防糟糕的體驗，並指出將谷歌地圖與另一張地圖上的資訊混合可能會導致錯誤。它說，這些政策還須視合作夥伴對谷歌如何使用其數據的限制而定。

這些政策也有一些例外，谷歌補充說，開發商「也可以免費使用除谷歌地圖平台之外的其他地圖服務；而且很多業者早已這樣做了」。