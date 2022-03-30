〈深圳東莞封城〉趕工聲響徹華強北 深圳電子業全面復產復工

深圳華強北商圈忙碌了起來，粵海街道熱鬧了起來，全球電子供應鏈穩了。經過一周放慢腳步，深圳再度飛速運轉，電子業上市公司已全面復工復產，供應鏈回歸常態。

3 月 28 日清晨，滾滾春雷帶來綿綿細雨，但這絲毫未影響素有「中國電子第一街」之稱的深圳華強北，華強北的人氣又旺了起來。

中國證券報報導，「華強電子世界」一家從事電子器件銷售的公司負責人說：「自 3 月 22 日起，已開始恢復正常營業，過去這一周很忙碌，但是也讓我們增加了戰勝疫情的信心；公司產品主要供應珠三角地區，受疫情防控因素影響，公司積壓了十幾天的訂單，目前上述訂單已基本消化完畢。」

深科技負責人說：「目前公司訂單飽滿，疫情對生產情況基本沒有影響。」深科技作為全球晶片和電腦儲存產業供應鏈企業，在疫情初期提前實施園區封閉式管理，未停下生產腳步

奧尼電子負責人表示，除個別員工隔離在家外，公司基本正常復工，產能恢復情況良好。該負責人說，深圳全面復工以來，公司一方面展開「兩天一檢」全員核酸檢測，實時追蹤員工健康情況，另一方面有序啟動復工復產，回歸員工正常上班狀態。

3 月中旬，面對嚴峻疫情防控形勢，深圳打響疫情「阻擊戰」，除特殊保障單位外，其餘企業的生產經營活動暫停一周，實施遠距上班。隨著此輪疫情防控初步告捷，深圳上市公司快馬加鞭，積極追趕生產和研發進度。

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 執行長鄭弘孟說，「接下來幾周有望把停工造成的產能落後追回來」，公司在全球都有相應布局，特別是在生產調配方面有強大因應能力，因此疫情對公司的影響有限。

鄭弘孟說，自 3 月 14 日起，公司按照深圳市政府規定，啟動「兩點一線」封閉式管理，21 日起深圳園區已恢復運轉。

為確保企業正常運轉，深圳市政府啟動新一輪紓困，在 3 月 25 日發布惠企紓困「30 條」，將降成本列為政策重要發力點，涵蓋房屋租金減免、減輕水電氣費用負擔、疫情消殺補貼、緩繳社會保險費等方面。