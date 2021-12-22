偉康科技攻金融數位 28日登興櫃參考價63元

偉康科技 (6865-TW) 看好金融數位化商機，董事長兼總經理連泓鈞今 (22) 日表示，疫情加速數位金融服務需求，將持續提供資安、智能、雲端強化金融科技 (FinTech) 服務，對明年營運樂觀，看好營收成長可望優於產業平均，並力拚擴大金融全產業、跨產業布局，偉康預計下周二 (28 日) 登錄興櫃，每股參考價 63 元。

連泓鈞表示，在疫情趨使下，全球加速數位金融服務，過往傳統臨櫃申辦陸續由網路線上取代，推升偉康營運成長，目前偉康有高達 7 成營收來自金融產業，包含數位、身分解決方案等，剩餘 3 成則為政府專案、零售業等，據了解，國內 15 家金控中，至少有三分之一是偉康客戶。

據市調機構數據顯示，2018 年銀行、金融服務、保險等全球數位轉型市場規模達約 299.7 億美元，估到 2025 年將以年平均 (CAGR)22% 擴增到 1217 億美元，呈現指數型成長，全球數位身分解決方案同樣有 17% 年平均增幅，估 2024 年市場規模將達 305 億美元。

偉康科技副總經理陳怡良則補充，展望明年，將穩固既有金融客戶強化智能數位金融服務，並往保險、證券、期貨、投顧投信等金融全產業擴展，協助建構 AI 反洗錢、理專十誡 2.0 等智能監理科技 (RegTech)，也不排除往零售、電商等跨域產業發展，並透過策略結盟布局東南亞等國際市場。

偉康科技成立於 1998 年，目前實收資本額為 1.3 億元，營運方面，偉康 11 月營收達約 4200 萬元，月減 7.8%、年增 97%，累計今年前 11 個月營收則達 3.85 億元、年增 48%，累計至今年前 10 月稅後純益約 4853.3 萬元，每股純益 3.73 元。

依偉康科技規劃，年底登錄興櫃後，明年第三季不排除在進一步申請上櫃。