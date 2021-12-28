偉康科技登興櫃 漲幅超過8成衝破百元大關

偉康科技 (6865-TW) 今 (28) 日登錄興櫃，參考價每股 63 元，盤中最高衝上 118 元，漲幅 87.3%，午盤前仍站穩百元大關，展望未來，偉康科技看好數位金融服務需求逐年成長，明年營運仍可優於產業平均，並規劃明年第三季進一步申請上櫃。

偉康科技指出，在疫情趨使下，全球加速數位金融服務，過往傳統臨櫃申辦陸續由網路線上取代，推升偉康近年營運成長，目前客戶有高達 7 成營收來自金融產業，剩餘 3 成則為政府專案、零售業等，據悉，國內 15 家金控中至少有三分之一為偉康客戶。

展望未來，偉康看好數位金融服務需求成長，將持續提供資安、智能、雲端金融科技 (FinTech) 服務等，樂觀看待明年營運，將穩固既有金融客戶，並朝保險、證券、期貨、投顧投信等金融全產業擴展，也不排除往零售、電商等跨域產業發展，並透過策略結盟布局東南亞等國際市場。

偉康科技成立在 1998 年，目前實收資本額為 1.3 億元，營運方面，偉康 11 月營收達約 4200 萬元，月減 7.8%、年增 97%，累計今年前 11 個月營收則達 3.85 億元、年增 48%，累計至今年前 10 月稅後純益約 4853.3 萬元，每股純益 3.73 元。