丹尼爾投顧挨罰300萬元破紀錄 董座陳文煌遭解職

金管會今 (29) 日表示，丹尼爾投顧因為違反 5 大法令事項，包含持續將公司資金貸予董事長陳文煌作為私用等，因此對丹尼爾投顧罰鍰 300 萬元，創下投顧裁罰金額最高的紀錄，並命令丹尼爾投顧解除董事長陳文煌職務。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，投信投顧公會辦理業務檢查時，發現丹尼爾投顧有 5 大違規行為，第一大違規是 2018 年間將公司資金貸予董事長陳文煌，經金管會糾正後，2019 年仍持續將公司資金貸予陳文煌私用，影響公司經營甚鉅，且屬累犯，違規情節重大。

其次，丹尼爾投顧未經金管會核准就接受一家外國資產公司委任提供行政協助服務；第三，丹尼爾投顧未經金管會核准逕行變更營業處所。

第四，丹尼爾投顧明知並允許業務員兼任其他公司職務，且陳文煌擔任丹尼爾投顧投資研究部門主管期間，也同時擔任自己持股的其他公司職務。

第五，丹尼爾投顧營業處所供陳文煌持股的其他公司設籍並懸掛招牌，未獨立使用。

蔡麗玲表示，依證券投資信託及顧問法第 111 條規定第 1 款、第 7 款、第 8 款及第 9 款之規定，合計處丹尼爾投顧罰鍰 300 萬元，並依同法第 103 條第 2 款規定命令丹尼爾投顧解除董事長陳文煌職務。