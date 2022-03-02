沃爾瑪推出科技套件 協助購物者虛擬試穿衣服

沃爾瑪 (WMT-US) 購物者現在可以不去試衣間了。與其試穿一堆衣服，他們可以求助於零售商官網和應用程式上的高科技工具來完成這些工作。

新工具「選擇我的模特兒」(Choose My Model) 允許購物者挑選與她身高、體型和膚色相似的人。該功能由電腦視覺和人工智慧提供支援，展示出流動的服裝以配合類似的體型。

選擇我的模特兒是沃爾瑪在去年 5 月收購 Zeekit 後的第一個作品。沃爾瑪是美國收入最大的雜貨商，經由推出全新的自有品牌、聘請時裝設計師 Brandon Maxwell 並在其官網上增加更多的知名品牌，大膽進軍時尚領域。這項科技更進一步，讓購物者更容易想像服裝的外觀，而無需走進店內。

沃爾瑪美國服裝和自有品牌執行副總裁 Denise Incandela 說：「一切都回歸到讓客戶有自信心採購，我們希望擁有一流的線上購物體驗，我們覺得這是未來的購物，我們想引領潮流。」

她說，新工具讓客戶更有可能點擊「購買」按鈕，尤其是價格稍高或品牌不熟悉的商品。她說，這也可能為沃爾瑪帶來另一個好處：較低的退貨率。

在收購之前，包括梅西百貨 (M-US)、愛迪達、Tommy Hilfiger 和 Levi 在內的主要品牌和零售商都採用過 Zeekit 的技術。

沃爾瑪也希望透過服裝來推動線上銷售成長以與亞馬遜 (AMZN-US) 對抗。根據富國銀行的研究，在疫情期間，亞馬遜取代沃爾瑪成為美國最大的服裝零售商。沃爾瑪在美國的電商銷售額在最近一個財年增加了 11%，或較前兩年增加 90%。

Walmart Global Tech 新業務和新興技術高級副總裁 Cheryl Ainoa 表示，今年年初，沃爾瑪開始在官網和應用程式上測試「選擇我的模特兒」工具。該功能處於測試階段，適用於沃爾瑪獨家品牌的特選商品，包括 Free Assembly、Scoop 和 Sofia Jeans。

在接下來幾個月裡，沃爾瑪計劃增加其他品牌的商品，包括 Hanes 和 Levi Strauss 等美國知名品牌。

Ainoa 說，測試該功能的顧客給了沃爾瑪正面的反饋，但希望看到更多能夠反映購物者多元化的模特兒，無論種族、髮色，或者身材是嬌小、高大、大碼還是曲線玲瓏。她說，「選擇我的模特兒」推出 50 款女模特兒，沃爾瑪計劃在未來幾個月再增加 70 款。

技術推廣的下一階段將是虛擬試穿功能，允許客戶上傳自己的照片以查看服裝是否合身，甚至與朋友分享照片以了解他們的想法。