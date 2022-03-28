磊山：升息帶動利變保單轉熱 詢問度升溫

隨著美國聯準會的腳步，台灣央行正式啟動逾 10 年來首次升息，磊山保經高雄營運處協理邱蘭雅觀察，在升息效應帶動下，利率變動型保單後勢佳，近期詢問度升溫，適合納入財務規劃的一環；至於投資型保單，由於國際政經情勢波動，熱度則是相對放緩，不過也許正是逢低布局的機會。

邱蘭雅表示，去年全球都還在低利率環境的背景下，國內的各家保險公司仍然反應自家保險公司的經營成績，已有數次的利率上調，而今年美國聯準會甚至預估剩下的 6 次會議都會升息，市場利率後勢看漲，利變型保單將享有更多利差空間。比起傳統的預定利率型壽險，利變型壽險較具有抗通膨與隨時間增值的效果，近期確實有相當的詢問度，也較多保戶有意願回購加買。

至於外幣計價保單仍要留意匯率，像美元利變型保單是近年熱門標的，若今年持續升息，全球資金將再度往美國移動，預期美元將逐步走強的情況下，目前的時間點仍是配置美元相關資產的時機。

另外，這幾年火紅的投資型保單，則是因國際局勢震盪，牽動短線市場表現，近期買氣降溫，邱蘭雅認為，整體情勢不穩定，若非有較高把握，建議不要高額單筆追加，不過市場價格在相對低點，也許適合逢低布局，可以規劃長期投資目標，鎖定體質良好的基金產品，採定期定額的方式投入，平均持有成本。

若不想承擔投資型保單的風險，也可以考量分紅保單，在景氣佳且利率上升的環境下，藉由保單分紅，分享保險公司的經營成果，降低短期投資市場的波動影響，同時做好保障及財務規劃。

而有部分民眾認為升息有利定存，乾脆把資金放在銀行就好，邱蘭雅表示，隨著各大行庫調升存放利率，確實有利於定存族的利息收入，資金停泊在銀行是最保守的作法，不過從實務面計算，升一碼帶來的利息有限，以目前偏高的通貨膨脹率來說，可能也有資金被通膨侵蝕導致購買力下降的風險，不建議把資金部位全擺在定存，若有需要，民眾可朝向「短天期」或「機動利率」為主要考量方向。

磊山保經提醒，所有財務操作思維，核心都是「風險管理」。不論外在環境變化，從自身需求出發，盤點儲蓄、檢視保障規劃，再進一步考量投資等面向，才是適宜的理財規劃流程。