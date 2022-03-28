台灣人壽網投壽險銷量突破80萬大關 稱霸業界

在疫情零接觸的需求下，中信金 (2891-TW) 旗下台灣人壽網路投保壽險銷量今 (2022) 年創下佳績，在熱門商品「e 定保定期壽險」帶動下，網路投保壽險保費收入勇奪業界之冠；台灣人壽更攜手好好退休準備平台提供定期壽險、小額終老、重大疾病險等網投商品，2021 年的總保費收入也創下業界第一。

截至今年二月，台壽網投壽險累積保費收入突破 80 萬大關，相較去年同期成長近 5 成。其中，e 定保佔網投壽險類商品銷售件數 50% 以上。

據台灣人壽調查發現，網路投保壽險的保戶年齡集中在 35 至 40 歲，平均年投保保費為新臺幣 6263 元，其中有近 7 成的保戶原本就持有壽險保單，會再上網投保是為了補足保障，而購買壽險的保戶中，有 50% 都是投保 e 定保定期壽險，台灣人壽進一步分析，e 定保保戶中也有 38% 會加保附約，附約又以汽機車的意外身故保障最為熱門。

網投保戶相當重視商品 CP 值，台灣人壽表示，以 e 定保定期壽險為例，因為具有輕保費高保障、彈性附約、可續保至最高 65 歲三大特色，讓網投族可依個人需求用較低保費補足保障，年繳不到千元的低額保費，就可享有百萬保障，更可彈性附加 4 種附約，包括傷害險、意外險、燒燙傷、以及骨折等定期險附約。