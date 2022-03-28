【袁志峰專欄】國企業績不俗，可短線買入

今日推介 - 中國神華 (1088), 上日收市 $22.3

1) 股市前景

投資者再次關注美國掛牌的中概股退市風險 ，引發上周五港股急跌，恒生科指跌近 5%，成交略減，筆者認為回撤是前期反彈的合理調整， 美團 (3690) 業績勝預期有助穩定市場情緒。今周公布業績主要是內銀、內房及石油股，要提防內房業績對大盤之負面影響。

今天推介是中國神華 (1088) - 2021 年度業績理想 ，盈利增長 44% 至 516 億元 (人民幣．下同)，符合一月份發盈喜預測。公司財政健全，持有淨現金約 1000 億元人民幣或每股 6.12 港元 。煤炭價格處於相對較高水平，確保今年盈利繼續增長，現價對應 2021 年度市盈率 7.0 倍 ，市賬率 0.95 倍，估值合理。派息比率連續兩年近 100%，股息率近 14%。今年以來股價升 22%，跑赢大市。建議買入，目標價 24.5 港元，止損價 21.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 210 點， 早段反彈令跌幅收窄至 2 點，隨後輾轉回落，午後最多曾跌 657 點，收報 21404 點，跌 541 點或 2.5%。成交額按日減 2% 至 1476 億元，2 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金淨賣出約 33 億元，連續 2 日淨賣出 ，現代牧業 (1117) 及李寧 (2331) 錄得 2.7 及 1.1 億元淨買入，騰訊 (700)、美團 (3690) 及藥明生物 (2269) 錄得 8.7、5.0 及 5.0 億元淨賣出。3 月以來累積淨買入 528 億元，2 月淨買入 46 億元。全周計，恒指跌 0.04%。

藍籌股 20 升 44 跌 2 持平。阿里健康 (241)、藥明生物 (2269) 及美團 (3690) 跌 8%-9%，為跌幅最大藍籌。海底撈 (6862) 及比亞迪 (1211) 跌逾 7% 及 6%。阿里 (9988)、京東 (9618)、李寧 (2331)、蒙牛乳業 (2319) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 5%。網易 (9999) 及農夫山泉 (9633) 跌近 5%。中生製藥 (1177)、新奥能源 (2688)、安踏體育 (2020)、吉利汽車 (175) 及信義光能 (968) 跌逾 4%。瑞聲科技 (2018) 及中信股份 (267) 升逾 3%，為升幅最大藍籌。恒基地產 (12)、領展 (823)、長實集團 (1113) 及新世界發展 (17) 升 1%-2%。

恒生科指跌 5.0%，收報 4379 點，成份股 2 升 28 跌。大型科技股領跌，美團 (3690) 及快手 (1024) 跌 8%，阿里 (9988)、京東 (9618)、網易 (9999) 及百度 (9888) 跌 5%-6%。京東健康 (6618)、嗶哩嗶哩 (9626) 及平安好醫生 (1833) 跌 10%-11%，為跌幅最大成份股。阿里健康 (241) 及攜程 (9961) 跌逾 9%。比亞迪電子 (285) 及明源雲 (909) 跌逾 7%。眾安在線 (6060) 及萬國數據 (9698) 跌逾 5%。瑞聲科技 (2018) 及金山軟件 (3888) 漲逾 3% 及 1%，為表現最佳成份股。全周計，恒生科指跌 2.4%。

板塊方面，内銀、鋼鐵、本地銀行及地產股逆市上升。首鋼資源 (639) 及中國東方 (581) 漲 6% 及 4%。大型科技股、線上醫療、生物科技、家電、汽車、教育、餐飲、遊戲、航運、光伏、風電、火電及晶片股跑輸大市，跌幅居前。藥明生物 (2269)、金斯瑞生物 (1548) 及信達生物 (1801) 跌 8%-13%。JS 環球生活 (1691) 及國美零售 (493) 跌 10% 及 6%。長城汽車 (2333) 及比亞迪 (1211) 跌 9% 及 6%。中教控股 (839)、宇華教育 (6169) 及希望教育 (1765) 跌 7%-9%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 跌 8% 及 5%。心動公司 (2400) 及中手游 (302) 跌 6%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 5%。

周五上証指數小幅低開，早盤窄幅震盪，午後輾轉回落 ，以接近全日低位收市，收報 3212.24 點，跌 1.2%。深証成指跌 1.9%，科創 50 指數跌 2.4%。滬深兩市總成交約 9200 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金淨賣出約 31 億元，3 月以來淨賣出 636 億元，2 月淨買入 40 億元。全周計，上証指數跌 1.2%，深証成指跌 2.1%。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，今年首兩月，全國規模以上工業企業實現利潤總額 1.157 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 5%。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額 4157.8 億元，按年增長 16.7%；股份制企業實現利潤總額 8385.7 億元，增長 9.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額 2897.9 億元，下降 7.2%；私營企業實現利潤總額 3291.3 億元，下降 1.7%。(信報)

4) 個股訊息

美團 (3690) 因拓展社區團購等新業務，去年第四季仍未止蝕，經調整淨虧損錄得 39 億元 (人民幣．下同)，優於市場預期蝕 58 億元；季內收入增長 31% 至 495 億元，符合預期。內地近月新冠疫情復燃，美團董事長兼首席執行官王興表示，3 月以來深圳、上海等城市執行嚴格的防疫措施，令集團主營業務受到「顯著影響」，將提升效率應對短期逆風。(信報)

中國人保 (1339) 公布 2021 年業績，總保費收入 5854.25 億元 (人民幣．下同)，按年增 3.9%；淨利潤升 7.2% 至 214.76 億元，擬派末期息 14.7 分。(信報)

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 把中國電信 (728) 及中國移動 (941)，納入對美國國家安全構成威脅的電訊商名單內，確保美國政府用於提升鄉效地區電訊基建的 80 億美元撥款，不會被用於購買由名單內企業供應的電訊設備。(信報)

中國神華 (1088) 公布，去年盈利 516.07 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 44.0%，每股盈利 2.597 元；派末期息 2.54 元。期內，收入 3352.16 億元，按年升 43.7%。(信報)

中國建材 (3323) 公布，去年股東應佔溢利 162.18 億元 (人民幣．下同)，按年增長 29.1%，每股盈利 1.923 元；末期息派 69.3 分。期內，收入 2736.83 億元，按年上升 7.4%。(信報)

騰訊 (700) 公布，周五回購 83.8 萬股，每股作價 352.8 元至 365 元，涉資 3 億元。(信報)

中石化 (386) 公布，據中國企業會計準則，去年股東應佔利潤為 712.08 億元（人民幣. 下同)，按年增長 1.14 倍，創近 10 年最好水平。基本每股盈利 0.588 元；末期息派 0.31 元，全年派息每股 0.47 元，按年增 1.35 倍，派息比率為 80%。期內營業收入人民幣 2.74 萬億元，按年增長 30.2%。(信報)

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