大成看經營成本將墊高 嘉義馬稠後食品園區明年首季放量

大成 (1210-TW) 董事長韓家宇今 (21) 日在法說會指出，大宗物資包括黃豆、玉米及小麥等原物料價格漲勢，最快要在疫情緩和下，才有回穩可能，但就算價格下來，回檔幅度也不大，目前全球重視碳足跡、碳中和，環保成本會增加，未來經營成本將會墊高；嘉義馬稠後食品廠，將在明年首季放量生產。

韓家宇指出，受原物料飆漲及疫情影響，大成今年第二、三季業績受衝擊，預估第四季表現不比第三季遜色，而大成在台灣嘉義馬稠後投資的新廠，2022 年首季起產能將逐漸增加，挹注營運會越來越順暢。

韓家宇說，嘉義馬稠後食品園區延遲了一年，也是受到疫情影響，專業技師進不來，裝備儀器都無法裝，不過，目前硬體都已經備妥，是台南永康廠產能的 3 倍，2022 年首季產能將開始逐漸放量生產。

韓家宇指出，全球都受疫情影響，今年開始全球斷鏈，貨品無法即時運輸抵達，第一季還沒感受到威力，但是第二、三季原物料價格開始上漲，影響公司獲利，尤其是台灣在 5 月宣布三級警戒，過去沙拉油每月銷售都超過 20 萬桶，宣布警戒後，每月銷售下滑到 6 萬桶。

另外，疫情使得民眾消費習慣很大的改變，大成今年 5-7 月冷凍食品業績成長 1 倍，但餐飲表現不好，所幸電商平台發展的極快，業績大幅成長，獲利也相當好。

韓家宇說， 現階段疫情緩和，大成餐飲事業開始回溫，旗下炸豬排店業績狀況佳，特別是南部好很多，表現優於北部。如果本土疫情一直維持加零的，將會漸漸恢復到正常水準。而先前推出的植物肉，短期迅速竄起，表現也超出預期，已出貨到新加坡等地。

對於大成海外投資也有狀況，韓家宇指出，大成在緬甸投資，沒想到會遇到政變，已經將此地投資進行清算，投資案總金額達新台幣 5 億元，大成占 50%，目前已經把投資減為零，未來不會再認列損失。

針對 2022 年國際大宗原物料價格走勢，大成指出，運費受疫情影響很大，不只是塞港問題，中國大陸經濟放緩時，政策會做基建的刺激，這會快速拉升市場需求推動價格，如疫情能緩和，問題應該會好一些。而原物料則是有結構性改變，目前大陸玉米量不夠支應國內需求，進口會逐步的放大，將影響全球的供需面。