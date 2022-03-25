〈母親節商機〉環球購物估檔期業績年增1成 拚全年成長2位數

冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心今 (25) 日指出，今年第一季業績成長幅度達 10%，客單價則成長 20%，樂觀看待在疫情趨緩後，內需消費動能將續強，母親節檔期業績目標增 10%，全年也力拚達 2 位數成長。

環球購物中心指出，由於有 A19 新店點加入，第一季以來業績已成長 10%，若扣除新店點，既有店平均有 3-4% 增幅，包括中和店、屏東店和機捷 A8 等，原因在於，主要客群為家庭客，主要業種則是餐飲和生活雜貨，客單價較低、屬剛性需求，因此在通膨議題中，相對較不受影響。

而車站型店點今年以來表現持平，但隨著疫情趨緩、人流逐漸回升，3 月起觀察到車站店有越來越好的狀況。

環球購物認為，在新店加入和既有店成長連袂努力下，今年整體業績有望挑戰成長 10%，不過，恐怕仍無法在今年回到疫情前的表現，將持續透過線上線下行銷活動相互導流，強化與會員溝通，帶進更多消費人流。

環球購物為迎接即將來到的母親節，首波檔期將於 3 月 31 日至 4 月 20 日推《共好生活節》，以療癒陪伴為主題，祭出三大回饋、五大療癒展，包括多元支付享回饋最高 18%，最高可滿 5000 元送 900 元，同時四大車站首度祭低門檻、高回饋，消費滿 500 元即可享點數 10 倍送。

環球購物也持續調整櫃位中，母親節檔期將有近 20 個新櫃登場，包括大河屋、咖哩樹、Mo-Mo-Paradise、金茂宜咖啡、龜記茗品等，整體新櫃餐飲占 80%。