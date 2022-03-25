〈鈊象法說〉三大新品齊發 今年營運再登峰

鈊象 (3293-TW) 今 (25) 日召開法說，董事長李柯柱表示，今年營收將持續穩定成長，盼新平台陸續發酵，貢獻業績；鈊象今年將在美國推出第二授權平台，也將推出網路遊戲新品，及 2 款商用遊戲機新機種，三大引擎齊發，效益將從 6 月起陸續顯現，下半年營運可期。

鈊象去年在金猴爺、明星三缺一、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺等六大網路平台成長驅動下，營收、獲利雙寫新猷。董事長李柯柱表示，由於市場競爭越趨激烈，去年六大平台成長已趨緩，未來希望在既有市場站穩，並盼新平台能陸續發酵。

李柯柱表示，去年營收基期墊高，今年要大幅成長難度越來越高，雖然成長幅度可能不如去年，但預期營收還是會穩定向上。

在網路遊戲方面，鈊象今年 4 月初將在美國推出第二授權平台，目前鈊象在美國三大洲市佔率約 7 成，目標新平台透過產品差異化，挑戰剩下的 30% 市場，預期第二授權平台效益可望在 6、7 月發酵。

除美國市場將推新品外，鈊象 4 月底也將推出新的授權遊戲平台，內部相當重視此項主流產品線，組織跨部門研發團隊，預期上線後，相關效益可望在 9 月後發酵。

商用遊戲機方面，鈊象除延續去年重磅產品帶來的效益外，今年第二季也將推出 2 款新機種，若疫情能有效控制，預期業績將在下半年發酵。

另外，鈊象今年也是睽違 13 年以來，首度發放股票股利，對此，李柯柱表示，主要是看好公司未來成長性，盼能提升股本，擴大營運規模，也希望股票流通率能增加，提升公司本益比。